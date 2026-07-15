Украина может начать производство ракет для системы Patriot: Зеленский назвал возможные сроки

Украина рассчитывает получить техническую возможность производить ракеты для американских систем ПВО Patriot. По словам Владимира Зеленского, между Киевом и партнерами уже достигнута политическая договоренность о локализации такого производства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Что он сказал о производстве Украиной ракет для системы Patriot?

По словам главы государства, Украина одновременно работает над тремя направлениями укрепления противоракетной обороны. Первое предусматривает получение ракет для системы Patriot от США в рамках программы PURL при финансировании со стороны европейских партнеров.

Кроме того, Киев ведет переговоры с европейскими странами о дополнительных поставках средств противовоздушной обороны. Президент отметил, что такие пакеты помощи не являются большими, однако они остаются важными для укрепления обороноспособности страны. Также у Украины есть отдельное соглашение со странами Ближнего Востока. В то же время его детали пока не разглашаются, поскольку реализация зависит от развития ситуации в регионе.

Важнейшим направлением Зеленский назвал локализацию производства американских ракет Patriot в Украине. По его словам, между сторонами уже достигнута политическая договоренность, а сейчас ведется работа над получением необходимых лицензий. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает к концу 2026 года получить техническую возможность производить эти ракеты собственными силами. По его мнению, развитие такого производства станет одним из ключевых шагов к усилению украинской противоракетной обороны и укреплению оборонной самостоятельности государства.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем Patriot. По его словам, украинские специалисты способны быстро наладить производство, а американская компания поможет создать необходимые производственные мощности. В то же время президент США отметил, что сами Соединенные Штаты также нуждаются в комплексах Patriot и ракетах к ним, поэтому смогут передать Украине лишь часть имеющихся ресурсов.

Однако, производство ракет-перехватчиков для Patriot в Украине вряд ли начнется в ближайшее время. Как сообщает Reuters, по оценкам экспертов, на запуск такого производства уйдет как минимум год, поэтому на данный момент более реалистичным считается развертывание производства в одной из европейских стран, скорее всего – в Германии. По данным Reuters, эксперты объясняют, почему ракеты Patriot чрезвычайно сложны в производстве, и даже после запуска лицензионного предприятия Украина вряд ли сможет производить более 200–300 ракет в год. В