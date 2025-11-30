Запуск позорно провалился: летчик-инструктор раскрыл реальное состояние ракет в России

В Оренбургской области провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты – вероятнее всего, это был "Сармат" или "Ярс". Ракета не удержалась при запуске маршевого двигателя и упала обратно в шахту.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что новое российское ракетостроение фактически завершилось – работают только старые советские ракеты. Подобная ситуация с производством стратегических бомбардировщиков.

Что происходит с новыми российскими стратегическими ракетами?

"Одна из этих ракет снова "не сошла со стола", не сложилась – это так называемый минометный пуск, когда ракета выбрасывается из шахты, но не может стартовать", – объяснил Свитан.

Старые советские ракеты вроде "Тополя" еще работают, но новых специалистов, способных создавать современное вооружение, в России больше нет – умер последний конструктор этих систем.

Справочно! Валериан Соболев, инженер и конструктор российских ракетных комплексов, умер в возрасте более 80 лет. Он был автором более 600 патентов, занимался научной деятельностью и занимал политические должности.

Поэтому новые проекты, в частности ракета "Рубеж" (R-26), так и не могут перейти к серийному производству.

Ракета "Сармат" – это попытка России воспроизвести украинскую ракету "Воевода", но без украинского обслуживания технология оказалась недоступной. Во время пусков ракета не стартует должным образом и разрушает собственные шахты.

Ситуация с Казанским авиазаводом – яркий пример того, как работает российская пропаганда. Вместо настоящего производства новых Ту-160, завод пытается собрать что-то из старых советских незавершенных корпусов и узловых агрегатов, которые десятилетиями лежали на складах.

Можно сказать, что в России новое ракетостроение и производство стратегических бомбардировщиков закончились навсегда. Когда нужна показуха для Путина, самолет спешно "доводят до ума", перекрашивают, проводят 30-минутный полет, сажают туда президента – и объявляют о "новом самолете". Вот это вся Россия,

– отметил Свитан.

Что еще известно о применении и производстве российских ракет?