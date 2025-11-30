Запуск позорно провалился: летчик-инструктор раскрыл реальное состояние ракет в России
- В России во время запуска межконтинентальная баллистическая ракета упала в шахту.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что новое российское ракетостроение фактически завершилось из-за отсутствия специалистов.
В Оренбургской области провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты – вероятнее всего, это был "Сармат" или "Ярс". Ракета не удержалась при запуске маршевого двигателя и упала обратно в шахту.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что новое российское ракетостроение фактически завершилось – работают только старые советские ракеты. Подобная ситуация с производством стратегических бомбардировщиков.
Смотрите также: Авиаэксперт ответил, почему не бьем по местам запуска "Шахедов"
Что происходит с новыми российскими стратегическими ракетами?
"Одна из этих ракет снова "не сошла со стола", не сложилась – это так называемый минометный пуск, когда ракета выбрасывается из шахты, но не может стартовать", – объяснил Свитан.
Старые советские ракеты вроде "Тополя" еще работают, но новых специалистов, способных создавать современное вооружение, в России больше нет – умер последний конструктор этих систем.
Справочно! Валериан Соболев, инженер и конструктор российских ракетных комплексов, умер в возрасте более 80 лет. Он был автором более 600 патентов, занимался научной деятельностью и занимал политические должности.
Поэтому новые проекты, в частности ракета "Рубеж" (R-26), так и не могут перейти к серийному производству.
Ракета "Сармат" – это попытка России воспроизвести украинскую ракету "Воевода", но без украинского обслуживания технология оказалась недоступной. Во время пусков ракета не стартует должным образом и разрушает собственные шахты.
Ситуация с Казанским авиазаводом – яркий пример того, как работает российская пропаганда. Вместо настоящего производства новых Ту-160, завод пытается собрать что-то из старых советских незавершенных корпусов и узловых агрегатов, которые десятилетиями лежали на складах.
Можно сказать, что в России новое ракетостроение и производство стратегических бомбардировщиков закончились навсегда. Когда нужна показуха для Путина, самолет спешно "доводят до ума", перекрашивают, проводят 30-минутный полет, сажают туда президента – и объявляют о "новом самолете". Вот это вся Россия,
– отметил Свитан.
Что еще известно о применении и производстве российских ракет?
- Россия усилила ракетные обстрелы по территории Украины, пытаясь выявить уязвимые участки для нанесения максимально разрушительных ударов.
- На космодроме Байконур во время запуска "Союза МС-28" часть стартовой площадки обвалилась из-за изношенности, что создает риски для будущих полетов.
- В российском производстве УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов используются японские центры Okuma, китайские Hision, тайваньские AKIRA SEIKI и другие на различных российских предприятиях.