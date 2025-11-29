Ракета взорвалась в воздухе, не достигнув определенной цели. Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 каналу, что у россиян есть гиперзвуковой планировочный блок, который вроде бы работает. Однако нет ракеты, которая была бы способна вывести это все на ударную позицию.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия снова запускала по Украине

Запуск какой ракеты у России мог пройти неудачно?

Константин Криволап назвал варианты ракет, испытания которых в России могло потерпеть неудачу. Речь идет о "Сармате" или "Ярс".

Количество сообщений о том, что это "Сармат" или "Ярс" где-то равна. Может чуть больше предполагают, что это "Сармат". Пока точно неизвестно, но то, что у россиян из этого ничего не получилось, они и сами признают, хоть и не признаются, что именно испытывали,

– сказал он.

Кроме этого, примерно в то же время, россияне провели испытания на Байконуре. Там у оккупантов очень устаревшая и неухоженная техника. Сразу после запуска "Союза МС-28" обвалилась часть инфраструктуры стартовой площадки, вероятно, из-за изношенного бетона и конструкции.

Хотя ракета успешно полетела, повреждения критически затронули технические сооружения, которые обеспечивают обслуживание пилотируемых миссий. Из-за этого под угрозой оказались все ближайшие российские запуски, ведь альтернативной рабочей площадки для таких полетов у России нет.

Какие у России проблемы с оружием?