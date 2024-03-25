Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Речь идет о различных типах ракет, в частности, Х-101, "Калибр", Х-555, "Искандер", Х-31, Х-59 и другие.

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"Действительно ракеты Х-101 они поставили на конвейер. Можно четко утверждать, что до конца войны они будут их производить. Мы не сможем этот потенциал подорвать. Но они не смогут производить более 60 – 70 в месяц. Если все ракеты вместе сложить, то 130 или 140 максимум. Это вершина потенциала", – считает он.

Не стоит нагнетать

Петр Черник отметил, что с октября 2022 года по март 2023 года захватчики почти непрерывно били ракетами. Это значительно более мощные ракетные удары, чем сейчас. Угроза сейчас есть, но нельзя нагнетать.

Это не соизмеримые ракетные удары даже с нынешними этими несколькими волнами, которые происходили за последнюю неделю. Они тогда били практически непрерывно. В декабре 2022 года поставили абсолютный рекорд 236 ракет. Я никоим образом не преуменьшаю угрозы. Но нагнетание страха не менее опасно, поэтому нужно держать голову холодной,

– добавил полковник запаса ВСУ.

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