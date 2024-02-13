Об этом 24 Каналу сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, комментируя соответствующее заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Конкуренция за контракты Минобороны будет иметь положительное влияние.

К теме Украина хочет перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, – Федоров

"Поэтому на самом деле это мощное решение со стороны Минцифры. Мы поддерживаем и довольны, что государство наконец обращает внимание на производителей средств РЭБ. И ожидаем, что именно украинских производителей государство будет поддерживать гораздо сильнее", – отметил Храпчинский.

По его словам, за последний 2023 год значительно увеличилось количество компаний, которые производят средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о производителях и оперативно-тактических решений, и больших станций, подавляющих связь БПЛА "Орлан" на 20 километрах, и систем для увеличения "Покровы".

"Покрова" – это общенациональная система РЭБ, которая осуществляет подмену спутникового радионавигационного поля ("спуфинг"), подавляет спутниковую радионавигацию по всей линии боевого соприкосновения и на большей части территории Украины.

В Украине также развивается производство БПЛА

Важно не только подавлять вражеские дроны, но и запускать собственные. Более того, эти средства хорошо показали себя, поражая российских оккупантов, их технику, корабли и даже стратегические объекты на территории страны-агрессора.

Чтобы координировать работу БПЛА, в Украине создадут отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

Создание Сил беспилотных систем свидетельствует о комплексном подходе. Развитие систем БПЛА должно быть всесторонним,

– подчеркнул Храпчинский.

Обратите внимание! На данный момент около 400 компаний в Украине производят беспилотные средства.

Дроновое производство в Украине: последние новости