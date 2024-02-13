Про це 24 Каналу сказав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, коментуючи відповідну заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Конкуренція за контракти Міноборони матиме позитивний вплив.

До теми Україна хоче перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, – Федоров

"Тому насправді це потужне рішення з боку Мінцифри. Ми підтримуємо й задоволені, що держава нарешті звертає увагу на виробників засобів РЕБ. Й очікуємо, що саме українських виробників держава підтримуватиме набагато сильніше", – зазначив Храпчинський.

За його словами, за останній 2023 рік значно збільшилась кількість компаній, які виробляють засоби радіоелектронної боротьби. Ідеться про виробників і оперативно-тактичних рішень, і великих станцій, що пригнічують зв'язок БпЛА "Орлан" на 20 кілометрах, і систем для збільшення "Покрови".

"Покрова" – це загальнонаціональна система РЕБ, яка здійснює підміну супутникового радіонавігаційного поля ("спуфінг"), пригнічує супутникову радіонавігацію по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України.

В Україні також розвивається виробництво БпЛА

Важливо не лише пригнічувати ворожі дрони, а й запускати власні. Ба більше, ці засоби гарно показали себе, уражаючи російських окупантів, їхню техніку, кораблі й навіть стратегічні об'єкти на території країни-агресорки.

Щоб координувати роботу БпЛА, в Україні створять окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Створення Сил безпілотних систем свідчить про комплексний підхід. Розвиток систем БпЛА повинен бути всебічним,

– наголосив Храпчинський.

Зверніть увагу! Натепер близько 400 компаній в Україні виробляють безпілотні засоби.

Дронове виробництво в Україні: останні новини