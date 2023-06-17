Юрий Игнат сообщил, что самостоятельно оккупанты изготавливают самолеты и вертолеты. Однако для их построения необходимы запчасти, которые Россия покупает у так называемых "дружественных стран". О санкциях, которые необходимо ввести, чтобы помешать России производить оружие, представитель рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия покупает запчасти к своим ракетам

Сейчас в России производят и самолеты, и вертолеты. Один из них, Ка-52, 16 июня ВСУ уничтожили на Донецком направлении, отметил Юрий Игнат.

Россия может их (самолеты – 24 Канал) производить. И даже производит самолеты сегодня на экспорт тем же "дружественным странам", таким как Иран, который тоже хочет получить от России истребители,

– сообщил спикер Воздушных сил.

Он отметил, что и истребители, и ракеты – высокотехнологичная продукция, требующая зарубежных запчастей. В частности, закупать России приходится полупроводники, чипы и процессоры, которые используются не только в военных целях. Тогда как взрывчатку, фюзеляж и ракетный двигатель оккупанты производят сами.

Однако Игнат подчеркнул, что важно налагать санкции на товары не только военного, но и гражданского назначения – только таким образом можно лишить Россию денег на ведение войны. В частности, заявил спикер, необходимо ограничить нефтеперерабатывающую отрасль в России.

Он подчеркнул и то, что Россия часто пытается обойти наложенные санкции, и поэтому мировое сообщество должно пристально следить за их соблюдением.

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