Юрій Ігнат повідомив, що самостійно окупанти виготовляють літаки та гелікоптери. Проте для їхньої побудови необхідні запчастини, які Росія купує у так званих "дружніх країн". Про санкції, які необхідно ввести, щоб завадити Росії виготовляти зброю, речник розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія купує запчастини до своїх ракет

Наразі у Росії виготовляють і літаки, і гелікоптери. Один з них, Ка-52, 16 червня ЗСУ знищили на Донецькому напрямку, наголосив Юрій Ігнат.

Росія може їх (літаки – 24 Канал) виготовляти. І навіть виготовляє літаки сьогодні на експорт тим-таки "дружнім країнам", таким як Іран, який теж хоче отримати від Росії винищувачі,

– повідомив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що і винищувачі, і ракети – високотехнологічна продукція, яка вимагає закордонних запчастин. Зокрема, закупляти Росії доводиться напівпровідники, чипи та процесори, які використовуються не лише у військових цілях. Натомість вибухівку, фюзеляж та ракетний двигун окупанти виготовляють самі.

Та Ігнат підкреслив, що важливо накладати санкції на товари не лише військового, але і цивільного призначення – тільки таким чином можна позбавити Росію грошей на ведення війни. Зокрема, заявив речник, необхідно обмежити нафтопереробну галузь у Росії.

Наголосив він і на тому, що Росія часто намагається обійти накладені санкції, і тому світова спільнота мусить пильно стежити за їхнім дотриманням.

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