Имя в честь "Шахеда": как директор "Алабуги", где производят дроны в России, назвал дочь
- Директор экономической зоны "Алабуга" в России, где производят "Шахеды", Тимур Шагивалеев, назвал свою дочь Герания.
- Расследователи 24 Канала предполагают, что Шагивалеев дал имя ей в честь дронов, которые оккупанты называют "Геранями".
В России директор экономической зоны "Алабуга", где производят дроны-камикадзе, не придумал ничего лучше, чем назвать дочь в честь русского названия "Шахеда". Ребенка Тимура Шагивалеева зовут оригинально – Герания.
Такую информацию заметили расследователи 24 Канала с помощью сервиса Manticore.
Что известно об имени дочери директора "Алабуги"?
Расследователи 24 Канала при изучении данных заметили, что у директора экономической зоны "Алабуга" в России Тимура Шагивалеева в 2024 году родилась дочь.
Известен этот регион в Татарстане тем, что там производят модифицированные ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. Или же, как их называют в России – "Герань-2".
Именно поэтому, предполагают журналисты-расследователи, директор "Алабуги" решил назвать свою дочь цинично Шагивалеева Герания Тимуровна.
Руководитель "Алабуги" назвал ребенка Герания / Скриншот с Manticore
Чем известна "Алабуга"?
"Алабуга" – это крупный промышленный центр в Татарстане, Россия. Он расположен более чем в 1 000 километрах от Украины. Сейчас же там крупнейшее в мире производство БпЛА "Герань-2", которые постоянно атакуют Украину.
В документах такие дроны россияне маскировали под "моторные лодки". Впрочем, несмотря на "конспирацию", украинские дроны регулярно долетают и бьют по объекту.
В марте 2026 года даже туда добрались проблемы со связью. Однако делают это россияне в регионе намеренно, чтобы сделать невозможным передачу данных о заводе.
Известно, что на предприятии действует, в частности, программа Alabuga Start. Согласно расследованию 24 Канала, через нее Россия вербует девушек из бедных стран обещаниями об образовании и карьере. В итоге они работают на военных заводах и собирают "Шахеды" для террора Украины.