В России директор экономической зоны "Алабуга", где производят дроны-камикадзе, не придумал ничего лучше, чем назвать дочь в честь русского названия "Шахеда". Ребенка Тимура Шагивалеева зовут оригинально – Герания.

Такую информацию заметили расследователи 24 Канала с помощью сервиса Manticore.

Что известно об имени дочери директора "Алабуги"?

Расследователи 24 Канала при изучении данных заметили, что у директора экономической зоны "Алабуга" в России Тимура Шагивалеева в 2024 году родилась дочь.

Известен этот регион в Татарстане тем, что там производят модифицированные ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136/131. Или же, как их называют в России – "Герань-2".

Именно поэтому, предполагают журналисты-расследователи, директор "Алабуги" решил назвать свою дочь цинично Шагивалеева Герания Тимуровна.

Руководитель "Алабуги" назвал ребенка Герания / Скриншот с Manticore

Чем известна "Алабуга"?