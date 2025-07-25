Россия стремительно расширяет производство на заводе "Шахедов" в Алабуге и привлекает школьников, – CNN

Россия впервые официально продемонстрировала завод ударных беспилотников в экономической зоне "Алабуга". Сейчас оккупанты стремительно расширяют предприятие и наращивают объемы производства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Россия наращивает производство "Шахедов"?

Спутниковые снимки свидетельствуют о резком ускорении строительства на заводе по производству "Шахедов".

По словам журналистов, на территории уже активно возводят десятки новых зданий, среди которых, по мнению экспертов, – новые общежития и производственные помещения.

В дополнение к этому, появились свидетельства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке беспилотников, но и к строительным работам.

Россия стремительно расширяет завод беспилотников / Фото: CNN

В июле этого года Москва решила официально продемонстрировать завод и его вклад в войну. Отмечается, что "Алабуга", которая почти три года производила иранские дроны, теперь перешла к полностью локализованному производству и не является частью иранской франшизы.

Расширение происходит настолько быстро, что, по словам экспертов, конечной целью может стать массовое производство дронов для глобального экспорта,

– говорится в материале CNN.

В 2023 году завод начал выпускать также более дешевые версии дронов, которые используют как приманки (известные под названием "Гербера").

Аналитики, которые исследовали спутниковые снимки, подсчитали: после завершения строительства новых жилых корпусов предприятие сможет разместить до 40 тысяч работников. Это позволит существенно увеличить производство беспилотников.

Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вопросам вооружения и председатель вашингтонского аналитического центра Institute for Science and International Security (ISIS), который отслеживает расширение "Алабуги" с 2022 года, рассказал, что решение Москвы показать завод свидетельствует: российские власти чувствуют себя более уверенно в своих возможностях производить дроны.