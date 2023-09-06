ЕС удвоит производство снарядов, чтобы помочь Украине

Производство артиллерийских боеприпасов в Европе планируют удвоить в ближайшее время, чтобы помочь Украине.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Таким образом, в ЕС испытывают начальные трудности с наращиванием объемов производства.

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Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, и это положительная тенденция. Пожалуй, к концу года – или к началу следующего года – мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее,

– сказал Ханно Певкур.

Страны ЕС стремились увеличить производство 155 мм артиллерийских снарядов как для оказания помощи Украине, так и пополнения своих запасов. Впрочем, годы ограниченных расходов оставили европейскую оборонную промышленность недостаточно оснащенной для быстрого наращивания производства после вторжения России в Украину.

Какими будут объемы производства

В то же время Певкур не уточнил объемы, которые ожидается достичь в отрасли.

Напомним, в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам этого года, говорится, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Итак, удвоение этой цифры будет означать производство до 600 тысяч снарядов к концу этого года, причем объем производства будет расти. Издание со ссылкой на источник пишет, что в следующем году мощность достигнет 1 миллиона снарядов, по крайней мере, именно на это рассчитывают союзники.

ЕС отстает от плана поставок

Однако ЕС отстает от своего обещания отправить Украине 1 миллион снарядов к февралю – план, принятый ранее в этом году на основе предложения Эстонии. Украинские военные срочно потребовали предоставить больше боеприпасов для контрнаступления.

Сейчас блок потратил около половины из 2 миллиардов евро, выделенных на эти усилия, но поставил в Украину только около 224 тысяч снарядов и 2300 ракет из существующих запасов. Об этом рассказал предварительно глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.

Певкур призвал страны подписывать контракты с оборонными компаниями для дальнейшего наращивания производства.

Мы должны использовать все возможности, чтобы достичь этого 1 миллиона выстрелов для Украины,

– добавил эстонский министр.

К слову, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже сообщил со ссылкой на эстонского министра, что ЕС может удвоить производство снарядов, чтобы помочь Украине. По его словам, "это важный сигнал. И это как раз то, что нужно на фронте".

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