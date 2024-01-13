Такое мнение высказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что производить Т-90 в России могут только в небольшом количестве. В течение года ВПК врага способен выпускать всего 50 – 60 единиц этих танков.
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Не хватает возможностей
Оккупанты хвастаются, что их заводы "работают в 3 - 4 смены". Тем не менее у них есть лишь определенное количество станков и линий производства. Россияне могут выпускать лишь ограниченную партию танков, и количество смен на заводе на это не влияет.
Кроме того, на складах и центрах хранения у них еще приблизительно 100 – 150 танков Т-90 модификации А, которые они выводили в 2010-х на хранение. Эти танки россияне также могут модернизировать до уровня Т-90М "Прорыв" и отправлять в зону боевых действий,
– объяснил военно обозреватель.
Танки Т-72 оккупанты уже не производят, а преимущественно модернизируют и ремонтируют. С одной стороны у них есть линии производства, но с другой – в 1998 году, когда остановилось изготовление Т-72, эти линии производства были частично вывезены с территории России. Их продавали в другие страны, а также станки переплавляли на металлолом.
Поэтому сейчас у россиян не хватает соответствующих инструментов для того, чтобы наладить полный цикл производства Т-72 с нуля. Однако на складах у них еще есть определенное количество этих танков, которые они восстанавливают,
– отметил он.
К тому же производство одного Т-72 занимает много времени, поэтому им выгоднее сейчас их модернизировать и ремонтировать.
"Такая же ситуация с танками Т-80. Производство этих танков в России отсутствует, однако на заводе "Омский завод транспортного машиностроения" их ремонтируют и модернизируют до уровня Т-80БВМ образца 2023 года", – подчеркнул Александр Коваленко.
Россияне несут большие потери вооружения и техники
- Минобороны Великобритании обнародовало данные о масштабных потерях оккупантов в Херсонской области. Из-за действий украинских защитников на левом берегу Днепра, в частности использования FPV-дронов и артиллерии, оккупанты потеряли 90% своей военной техники в районе населенного пункта Крынки.
- Также тяжелые потери у россиян вблизи Авдеевки. В течение 10 недель попыток оккупантов окружить город ВСУ уничтожили по меньшей мере 143 их танка. В целом за месяц противник лишается 60 танков.
- Кроме того, бойцам украинского подразделения "Shadow" удалось впервые ликвидировать враждебный современный комплекс РЭБ "Былина". Наши защитники поразили технику оккупантов с помощью дрона.