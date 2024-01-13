Таку думку висловив 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що виробляти Т-90 в Росії можуть лише у невеликій кількості. Протягом року ВПК ворога здатний випускати лише 50 – 60 одиниць цих танків.
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Не вистачає можливостей
Окупанти вихваляються, що їхні заводи "працюють у 3 – 4 зміни". Проте вони мають лише певну кількість станків та ліній виробництва. Росіяни можуть випускати лише обмежену партію танків, і кількість змін на заводі на це не впливає.
Крім того, на складах та центрах збереження вони ще мають приблизно 100 – 150 танків Т-90 модифікації А, які вони виводили у 2010-х на збереження. Ці танки росіяни також можуть модернізувати до рівня Т-90М "Прорыв" та відправляти в зону бойових дій,
– пояснив військово оглядач.
Танки Т-72 окупанти вже не вироблять, а переважно модернізують та ремонтують. З одного боку вони мають лінії виробництва, але з іншого – у 1998 році, коли зупинилось виготовлення Т-72, ці лінії виробництва частково були вивезені з території Росії. Їх продавали в інші країни, а також станки переплавляли на металолом.
Тому зараз у росіян не вистачає відповідних інструментів для налагодження повного циклу виробництва Т-72 з нуля. Однак на складах вони ще мають певну кількість цих танків, які вони відновлюють,
– зазначив він.
До того ж виробництво одного Т-72 забирає багато часу, тому їм вигідніше зараз їх модернізувати та ремонтувати.
"Така ж сама ситуація з танками Т-80. Виробництво цих танків в Росії відсутнє, проте на заводі "Омський завод транспортного машинобудування" їх ремонтують та модернізують до рівня Т-80БВМ зразка 2023 року", – наголосив Олександр Коваленко.
Росіяни зазнають великих втрат озброєння та техніки
- Міноборони Великої Британії оприлюднило дані про масштабні втрати окупантів на Херсонщині. Через дії українських захисників на лівому березі Дніпра, зокрема використання FPV-дронів та артилерії, окупанти втратили 90% своєї військової техніки в районі населеного пункту Кринки.
- Також важкі втрати росіяни мають поблизу Авдіївки. Протягом 10 тижнів спроб окупантів оточити місто, ЗСУ було знищено щонайменше 143 їхні танки. Загалом за місяць противник залишається без 60 танків.
- Крім того, бійцям українського підрозділу "Shadow" вдалося вперше ліквідувати ворожий сучасний комплекс РЕБ "Билина". Наші захисники уразили техніку окупантів за допомогою дрона.