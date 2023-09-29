Бизнес с миллионным оборотом: в Одесской области пенсионер производил палёный алкоголь
Источник:СБУ
В Одесской области пенсионер организовал производство палёного алкоголя. У подпольного бизнеса был миллионный оборот.
Мужчину разоблачили детективы Бюро экономической безопасности региона, информирует 24 Канал. Выяснилось, что производство организовал 60-летний житель Измаила.
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У себя дома он обустроил цех. Там он собственноручно производил алкоголь под видом коньяка и вина. Мужчина смешивал спирт с пищевыми добавками и красителями. Продавал товар в сети – через сайты объявлений.
Во время обыска у фигуранта изъяли более 26,5 тысячи литров ликероводочных изделий. А еще – пищевые добавки, красители и 19 емкостей.
Образцы веществ направили на экспертизу. Среди изъятого также накладные службы доставки, черновые записи и наличные деньги в иностранной валюте.
Общая стоимость изъятого – более 9 миллионов гривен. В настоящее время идет досудебное расследование.
Борьба с теневым рынком алкоголя и табака
- В Украине будет введен электронный акциз на алкоголь и сигареты. Он заработает с 1 января 2026 года. Соответствующий закон уже подписал Владимир Зеленский.
- Закон должен перевести в электронный формат учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Парламентарии убеждены, что это будет серьезный удар по теневому рынку.
- Посредством электронной марки можно будет отслеживать движение товаров на всех этапах – от производителя или импортера к потребителю. Также это позволит контролировать полноту и своевременность оплаты акцизного налога.
- Кроме того, каждый желающий сможет проверить легальность происхождение товара. После запуска такой системы, чтобы проверить алкоголь и сигареты на оригинальность, нужно будет считать код продукции через Дию.