Бизнес с миллионным оборотом: в Одесской области пенсионер производил палёный алкоголь

В Одесской области пенсионер организовал производство палёного алкоголя. У подпольного бизнеса был миллионный оборот.

Мужчину разоблачили детективы Бюро экономической безопасности региона, информирует 24 Канал. Выяснилось, что производство организовал 60-летний житель Измаила.

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У себя дома он обустроил цех. Там он собственноручно производил алкоголь под видом коньяка и вина. Мужчина смешивал спирт с пищевыми добавками и красителями. Продавал товар в сети – через сайты объявлений.

Во время обыска у фигуранта изъяли более 26,5 тысячи литров ликероводочных изделий. А еще – пищевые добавки, красители и 19 емкостей.

Образцы веществ направили на экспертизу. Среди изъятого также накладные службы доставки, черновые записи и наличные деньги в иностранной валюте.

Общая стоимость изъятого – более 9 миллионов гривен. В настоящее время идет досудебное расследование.

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