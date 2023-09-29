Чоловіка викрили детективи Бюро економічної безпеки регіону, інформує 24 Канал. З'ясувалося, що виробництво організував 60-річний мешканець Ізмаїла.

Дивіться також Аж до кінця війни: в одній із областей України обмежать продаж алкоголю

У себе вдома він облаштував цех. Там він власноруч виготовляв алкоголь під виглядом коньяку та вина. Чоловік змішував спирт з харчовими добавками та барвниками. Продавав товар у мережі – через сайти оголошень.

Під час обшуку у фігуранта вилучили понад 26,5 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів. А ще – харчові добавки, барвники та 19 ємностей.

Зразки речовин направили на експертизу. Серед вилученого також накладні служби доставки, чорнові записи та готівка в іноземній валюті.

Загальна вартість вилученого – понад 9 мільйонів гривень. Нині триває досудове розслідування.

Боротьба з тіньовим ринком алкоголю та тютюну