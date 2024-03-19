Адвоката Кристины Ковцун рассказала, что ВВК охватывает широкий спектр медицинских исследований и обследований, которые осуществляются с учетом анализов и рекомендаций специалистов. После такого осмотра выдается заключение о пригодности к военной службе, а также могут быть даны рекомендации по ограниченной пригодности или временной непригодности.
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Как правильно пройти ВВК
Когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в территориальный центр комплектования, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, или он пригоден, или ограниченно пригоден, или непригоден. И это обязанность,
– объясняет адвокат.
Кристина Ковцун добавила, что если военнообязанный отказывается от прохождения ВВК – это административное правонарушение, и за него предусмотрен штраф. Позже может быть еще один вызов.
В Украине процедура прохождения ВВК четко прописана и прежде всего центры комплектования имеют определенные обязанности по получению информации, в частности, из управлений соцзащиты – чтобы выяснить, кто в статусе лица с инвалидностью.
Военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карту и выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.
"После того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела – ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Лицам, которые имеют более 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар", – замечает Ковцун.
Когда назначают дополнительные обследования
Адвокат объясняет, что если во время общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут назначить и дополнительные обследования.
А после этого военнообязанного должны осмотреть такие специалисты:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог;
- другие врачи по показаниям.
То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследования врачей,
– замечает Ковцун.
После полноценного прохождения медосмотра ВЛК должна предоставить заключение, который на сегодня может быть таким:
- годен к службе;
- непригоден к службе в мирное время, но ограниченно годен во время военного положения;
- ограниченно годен;
- временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- негодный к службе с исключением с воинского учета.
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