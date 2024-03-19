Адвоката Христини Ковцун розповіла, що ВЛК охоплює широкий спектр медичних досліджень та обстежень, які здійснюються з урахуванням аналізів та рекомендацій фахівців. Після такого огляду видається висновок про придатність до військової служби, а також можуть бути надані рекомендації щодо обмеженої придатності чи тимчасової непридатності.

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Як правильно пройти ВЛК

Коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов'язаний з'явитися в територіальний центр комплектування, колишній військкомат, уточнити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов'язок,

– пояснює адвокат.

Христина Ковцун додала, що якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження ВЛК – це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф. Пізніше може бути ще один виклик.

В Україні процедура проходження ВЛК чітко прописана і насамперед центри комплектування мають певні обов'язки з отримання інформації, зокрема, з управлінь соцзахисту – щоб з'ясувати, хто є в статусі особи з інвалідністю.

Військовозобов'язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну карту та виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

"Після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, які мають більше ніж 40 років, обов'язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор", – зауважує Ковцун.

Коли призначають додаткові обстеження

Адвокат пояснює, що якщо під час загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначити й додаткові обстеження.

А після цього військовозобов'язаного мають оглянути такі спеціалісти:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог;

інші лікарі за показаннями.

Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів і обстеження лікарів,

– зауважує Ковцун.

Після повноцінного проходження медогляду ВЛК має надати висновок, який на сьогодні може бути таким:

придатний до служби;

непридатний до служби в мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;

обмежено придатний;

тимчасово непридатний з переглядом через 6-12 місяців;

непридатний до служби з виключенням з військового обліку.

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