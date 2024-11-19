Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко призвал к коренным изменениям в военном управлении

Денис Прокопенко заявил, что большая война требует больших изменений. В частности, он убежден, что бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом.

24 Канал пишет со ссылкой на заявление Дениса Прокопенко, что эффективнее создавать дивизии и армейские корпуса. Ведь Россия имеет значительное преимущество в количестве личного состава, техники, вооружения и боеприпасов.

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Прокопенко объяснил, что стоит изменить в Силах обороны

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко объяснил, что в России войска организованы. В частности, говорится о формировании, обеспечение, подготовку и управление подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней, что позволяет командованию России готовить и управлять своими штатными подразделениями в бою более эффективно и уверенно, чем нашим командирам оперативно-тактических группировок, тактических групп и бригад.

По словам командира, сейчас в ВСУ трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что часто приводит к ухудшению взаимодействия, предвзятого отношения и применения подразделений не по назначению, потери управления, неоправданных потерь среди личного состава, которых можно было предотвратить, в результате – невыполнения поставленных боевых задач.

Имея фронт шириной более 1000 километров, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь к ручному управлению ротами и батальонами. Зато противник наоборот организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные возможности,

– заявил Прокопенко.

Плюсами в создании дивизий и армейских корпусов назвал:

единство командования – командир дивизии и армейского корпуса, которые следует создавать на фундаментах боеспособных бригад путем сокращения мертворожденных организмов, которые потеряли свою боеспособность так и не приобретя ее, смогут организовывать боевую и специальную подготовку в штатных подразделениях, лично отвечать за процесс и качество подготовки, трезво оценивать боевые возможности и соответственно ставить задачи по назначению каждой бригаде/полку;

– командир дивизии и армейского корпуса, которые следует создавать на фундаментах боеспособных бригад путем сокращения мертворожденных организмов, которые потеряли свою боеспособность так и не приобретя ее, смогут организовывать боевую и специальную подготовку в штатных подразделениях, лично отвечать за процесс и качество подготовки, трезво оценивать боевые возможности и соответственно ставить задачи по назначению каждой бригаде/полку; инициатива – более уверенно, не теряя инициативы и ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого соприкосновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации;

– более уверенно, не теряя инициативы и ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого соприкосновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации; простота – улучшение процесса управления войсками и устойчивости обороны;

– улучшение процесса управления войсками и устойчивости обороны; экономия усилий – устойчивое управление войсками позволит увеличивать операционные зоны и полосы обороны на линии боевого соприкосновения (даже на участках прорыва);

– устойчивое управление войсками позволит увеличивать операционные зоны и полосы обороны на линии боевого соприкосновения (даже на участках прорыва); безопасность – уменьшение потребности затыкания дыр и тушения пожаров приданными подразделениями, что затрудняет взаимодействие и почти никогда не дает желаемого результата, в случае отсутствия фундаментального подхода.

И самое главное – уменьшение ручного управления на тактическом уровне в свою очередь позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования, (потому что это их обязанности) и более приоритетными задачами, такими как стратегическая оборона, в которую входит комплекс до сих пор не начатых мероприятий,

– сказал Прокопенко.

Также командир бригады "Азов" добавил, что воевать нам еще долго.