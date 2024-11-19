24 Канал пише з посиланням на заяву Дениса Прокопенка, що ефективніше створювати дивізії та армійські корпуси. Адже Росія має значну перевагу у кількості особового складу, техніки, озброєння та боєприпасів.

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Прокопенко пояснив, що варто змінити у Силах оборони

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко пояснив, що в Росії війська організовані. Зокрема, мовиться про формування, забезпечення, підготовку та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів, що дозволяє командуванню Росії готувати та керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено, ніж нашим командирам оперативно-тактичних угруповань, тактичних груп та бригад.

За словами командира, наразі в ЗСУ важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до погіршення взаємодії, упередженого ставлення та застосування підрозділів не за призначенням, втрати управління, невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було запобігти, в результаті – невиконання поставлених бойових завдань.

Маючи фронт шириною понад 1000 кілометрів, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності,

– заявив Прокопенко.

Плюсами в створенні дивізій та армійських корпусів назвав:

єдність командування – командир дивізії та армійського корпусу, які варто створювати на фундаментах боєздатних бригад шляхом скорочення мертвонароджених організмів, які втратили свою боєздатність так і не набувши її, зможуть організовувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки, тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді/полку;

– командир дивізії та армійського корпусу, які варто створювати на фундаментах боєздатних бригад шляхом скорочення мертвонароджених організмів, які втратили свою боєздатність так і не набувши її, зможуть організовувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки, тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді/полку; ініціатива – більш впевнено, не втрачаючи ініціативи та ситуативної обізнаності, керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення, без приданих сил, маючи все своє, крім авіації;

– більш впевнено, не втрачаючи ініціативи та ситуативної обізнаності, керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення, без приданих сил, маючи все своє, крім авіації; простота – покращення процесу управління військами та стійкості оборони;

– покращення процесу управління військами та стійкості оборони; економія зусиль – стійке управління військами дасть змогу збільшувати операційні зони та смуги оборони на лінії бойового зіткнення (навіть на ділянках прориву);

– стійке управління військами дасть змогу збільшувати операційні зони та смуги оборони на лінії бойового зіткнення (навіть на ділянках прориву); безпека – зменшення потреби затикання дірок та тушіння пожеж приданими підрозділами, що ускладнює взаємодію та майже ніколи не дає бажаного результату, у разі відсутності фундаментального підходу.

І найголовніше – зменшення ручного управління на тактичному рівні своєю чергою дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування, (бо це їх обов'язки) та більш пріоритетними задачами, такими як стратегічна оборона, до якої входить комплекс досі не розпочатих заходів,

– сказав Прокопенко.

Також командир бригади "Азов" додав, що воювати нам ще довго.