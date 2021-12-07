Прокуратура начала расследование смертельного ДТП под Черниговом
7 декабря 2021 , 13:40Читати новину українською
Источник:Офис Генерального прокурора
В Черниговской области 7 декабря произошло ужасное ДТП, в котором погибли по меньшей мере 13 человек и еще 7 пострадали. В прокуратуре возбуждено уголовное дело.
Досудебное расследование проводится следственным управлением национальной полиции Черниговщины.
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Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек,
– отметили в ОГП.
ДТП в Черниговской области
Возле села Киселевка Черниговского района 7 декабря около 08:00 произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes-Sprinter "Сосница – Чернигов".
- В результате аварии 13 человек погибли и еще 7 получили травмы.
- К слову, информация о пострадавших постоянно обновляется.
Вероятные причины аварии
- Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина через несколько часов после аварии заявил, что один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.
- По его словам, уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Кроме того, идет проверка технического состояния маршрутного автобуса.