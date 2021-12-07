Прокуратура начала расследование смертельного ДТП под Черниговом

7 декабря 2021 , 13:40
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Источник:

Офис Генерального прокурора

В Черниговской области 7 декабря произошло ужасное ДТП, в котором погибли по меньшей мере 13 человек и еще 7 пострадали. В прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Досудебное расследование проводится следственным управлением национальной полиции Черниговщины.

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Черниговская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек,
– отметили в ОГП.

ДТП в Черниговской области

Возле села Киселевка Черниговского района 7 декабря около 08:00 произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes-Sprinter "Сосница – Чернигов".

  • В результате аварии 13 человек погибли и еще 7 получили травмы.
  • К слову, информация о пострадавших постоянно обновляется.
Обратите внимание! На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и прокуроры. Сейчас устанавливаются все причины происшествия.

Вероятные причины аварии

  • Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина через несколько часов после аварии заявил, что один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.
  • По его словам, уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Кроме того, идет проверка технического состояния маршрутного автобуса.
Автор: Олег Васьків