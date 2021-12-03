Прокуратура направила в суд обвинительный акт против Семенченко и еще 8 человек
Источник:Офис генпрокурора
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт против 9 человек по подозрению в терроризме. Среди подозреваемых – экс-нардеп Семен Семенченко.
Экс-нардепа Семена Семенченко и еще 8 человек подозревают в создании незаконных вооруженных формирований и незаконном обращении с оружием. Также подозреваемым инкриминируют организацию теракта.
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Организация под руководством Семенченко могла совершить теракт
По данным следствия, экс-нардеп Семен Семенченко еще в начале 2018 года создал незаконное вооруженное формирование, которое действовало на территории Киева и области. В его распоряжении были тренировочная база военного типа, арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества. Также следователи выяснили, что "частная военная кампания" отрабатывала свои навыки как в Украине, так и заграницей.
Также организацию подозревают в организации теракта – выстрел из противотанкового гранатомета в здание канала "112-Украина" в июле 2019 года. Одного из 8 фигурантов дела подозревают в контрабанде военных товаров сомнительного качества для оборонной сферы страны по завышенным ценам.
По данным СБУ, в незаконное формирование входили бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Расследование против 9 фигурантов проводили по 4 уголовным статьям.
Дело Семенченко
- В марте 2021 года СБУ заявила о том, что прекратила деятельность "частной военной компании" экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента" НАБУ Евгения Шевченко.
- Фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России, однако своей вины они не признают.
- 26 марта Семенченко взяли под стражу, однако из-за проблем со здоровьем отправили в больницу.
- В июле Семенченко объявили новое подозрение по делу о ЧВК – о хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.