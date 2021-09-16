Прокуратура открыла дело из-за обстрела Счастья и ранения мэра
Источник:Офис генпрокурора
В результате обстрела Счастья, что на Луганщине, получил ранения глава города Александр Дунец. По данному факту прокуратура открыла уголовное производство.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления.
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Луганской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Обстрел Счастья и ранение мэра
По данным следствия, 16 сентября 2021 года утром пророссийские боевики совершили минометный обстрел населенного пункта Счастье, что на Луганщине.
В результате вражеской атаки:
- Руководитель военно-гражданской администрации получил осколочное ранение.
- Поврежден жилой дом города, а также автомобиль местного жителя.
Прокуратура открыла дело из-за обстрела Счастья / Фото Офиса генпрокурора