Всю ночь пила с друзьями: женщину, вернувшую родителями мёртвого младенца в Виннице, взяли под стражу
Источник:Прокуратура Винницкой области
Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении женщине, которая 17 апреля ухаживала за 3-месячным малышом знакомой. По предварительным данным, ребенок выпал у него из рук и умер от полученных травм.
На момент смертельного травмирования младенца винничанка находилась в нетрезвом состоянии. В ходе досудебного расследования женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит срок в тюрьме.
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Какое наказание грозит винничанке
Следствие установило, что 17 апреля женщина, забравшая младенца к себе, всю ночь распивала спиртные напитки в компании 2 друзей. Впоследствии винничанка решила воспользоваться общественным транспортом.
Находясь на остановке, она уронила малыша на землю и вместо того, чтобы обратиться за помощью, пыталась скрыть ситуацию. В результате падения 3-месячный мальчик скончался.
Винничанка, выпустившая из рук 3-месячного младенца / Фото Прокуратура Винницкой области
В прокуратуре рассказали, что в случае доказательства преступления женщине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако все же отметили, что до решения суда лицо считается невиновным в совершении преступления и не может нести уголовную ответственность.
Гибель младенца в Виннице: что известно
- 19 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Винницы о смерть ее малыша. Она оставила его на несколько дней своей знакомой, чтобы она присмотрела за ним.
- Ребенок получил тяжелые травмы, которые и стали причиной его смерти. Женщина уже передала мертвое тело мальчика матери.
- Впоследствии правоохранители задержали 33-летнюю женщину. Ее поместили в изолятор временного содержания.