На момент смертельного травмування немовляти вінничанка перебувала у нетверезому стані. Під час досудового розслідування жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує строк у в'язниці.

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Яке покарання загрожує вінничанці

Слідство встановило, що 17 квітня жінка, яка забрала немовля до себе, цілу ніч розпивала спиртні напої у компанії 2 друзів. Згодом вінничанка вирішила скористатися громадським транспортом.

Перебуваючи на зупинці, вона впустила малюка на землю і замість того, щоб звернутися по допомогу, намагалася приховати ситуацію. У результаті падіння 3-місячний хлопчик помер.



Вінничанка, що випустила з рук 3-місячне немовля / Фото Прокуратура Вінниччини

У прокуратурі розповіли, що в разі доведення злочину жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Однак все ж зауважили, що до рішення суду особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може нести кримінальну відповідальність.

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