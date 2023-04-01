Прокуратура просит круглосуточный домашний арест для митрополита Павла – СМИ
Источник:УП
Прокуроры подали ходатайство об избрании наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщило СМИ со ссылкой на источники. Меру пресечения избирает Шевченковский районный суд Киева.
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1 апреля Служба безопасности объявила митрополиту Павлу подозрение по двум уголовным делам также силовики провели обыски дома у него дома.
В ходе допроса в зале суда Паша "Мерседес" заявил, что "никогда не был на стороне агрессии". В то же время, во время оправданий Лебедь ни разу не упомянул о России, ведь именно она и является причиной агрессии в Украине.
Позже стало известно, что судьи объявили отвод.
Какую ответственность может понести митрополит Павел
- Павла Лебедя обвиняют в разжигании религиозной розни (статья 161) и оправдании вооруженной агрессии России (статья 436).
- Максимальное наказание за статью 436 – лишение свободы сроком до 3 лет, по статье 161 лишение свободы сроком до 5 лет.