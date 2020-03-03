Прокуратура начала расследование из-за обстрела авто украинских военных: фото
Пророссийские боевики 1 марта обстреляли автомобиль украинских военных, которые везли продукты на свои позиции. Тогда погиб 33-летний военный со Львовщины Игорь Гавриляк, еще 4 – получили ранения. Правоохранители начали расследовать факт обстрела.
Огонь открыли из противотанковой управляемой ракеты, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела.
Пророссийские боевики обстреляли авто 1 марта/ Фото пресс-службы прокуратуры
В непосредственной близости от места обстрела находятся жилые дома гражданского населения. В прокуратуре уверяют, что противник об этом хорошо знал.
Авто после обстрела/ Фото пресс-службы прокуратуры
Правоохранители изъяли с места происшествия элементы ракеты и транспортное средство, которые направят на экспертизу. Следователи уже открыли уголовное производство, расследование продолжается.
Подробнее об обстрелах 1 марта: Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный, много раненых
Важно! Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики постоянно игнорируют все договоренности и обстреливают позиции ООС. С начала 2020 года Украина уже потеряла 16 героев – поименный список погибших военных здесь.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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