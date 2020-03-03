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      Прокуратура начала расследование из-за обстрела авто украинских военных: фото

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      Пророссийские боевики 1 марта обстреляли автомобиль украинских военных, которые везли продукты на свои позиции. Тогда погиб 33-летний военный со Львовщины Игорь Гавриляк, еще 4 – получили ранения. Правоохранители начали расследовать факт обстрела.

      Огонь открыли из противотанковой управляемой ракеты, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

      Обратите внимание: Оккупанты коварно обстреляли Донбасс: есть травмированные, ранена местная жительница

      Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела.

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      Пророссийские боевики обстреляли авто 1 марта/ Фото пресс-службы прокуратуры

      В непосредственной близости от места обстрела находятся жилые дома гражданского населения. В прокуратуре уверяют, что противник об этом хорошо знал.

      проросійські бойовики оос війна на донбасі
      Авто после обстрела/ Фото пресс-службы прокуратуры

      Правоохранители изъяли с места происшествия элементы ракеты и транспортное средство, которые направят на экспертизу. Следователи уже открыли уголовное производство, расследование продолжается.

      Подробнее об обстрелах 1 марта: Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный, много раненых

      Важно! Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики постоянно игнорируют все договоренности и обстреливают позиции ООС. С начала 2020 года Украина уже потеряла 16 героев – поименный список погибших военных здесь.

      карта оккупированного Донбасса оккупированные ОРДЛО карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Постраждалі Жертвы Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Прокуратура Киева Криминальные новости Новости Донецка Новости Луганска Война на Донбассе Новости Украины
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