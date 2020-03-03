Прокуратура начала расследование из-за обстрела авто украинских военных: фото

Пророссийские боевики 1 марта обстреляли автомобиль украинских военных, которые везли продукты на свои позиции. Тогда погиб 33-летний военный со Львовщины Игорь Гавриляк, еще 4 – получили ранения. Правоохранители начали расследовать факт обстрела.

Огонь открыли из противотанковой управляемой ракеты, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела.



Пророссийские боевики обстреляли авто 1 марта/ Фото пресс-службы прокуратуры

В непосредственной близости от места обстрела находятся жилые дома гражданского населения. В прокуратуре уверяют, что противник об этом хорошо знал.



Авто после обстрела/ Фото пресс-службы прокуратуры

Правоохранители изъяли с места происшествия элементы ракеты и транспортное средство, которые направят на экспертизу. Следователи уже открыли уголовное производство, расследование продолжается.

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Важно! Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики постоянно игнорируют все договоренности и обстреливают позиции ООС. С начала 2020 года Украина уже потеряла 16 героев – поименный список погибших военных здесь.



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