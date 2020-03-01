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      Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный, много раненых

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      С начала суток, 1 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе пророссийские боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский защитник погиб, шестеро получили ранения.

      Противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметра, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

      Стоит знать: С начала года на Донбассе погибли 16 военных: поименный список

      Три обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

      • вблизи населенного пункта Пески – из миномета калибра 82 миллиметров противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

      • вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса.

      Отметим, что сегодня председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о гибели на Донбассе 33-летнего военного из Львовской области Игоря Гавриляка. Он служил в 72-й Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

      Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!

      В целом пророссийские боевики потратили уже более 1350 боеприпасов. С начала 2020 года Украина на войне потеряла 16 героев.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
      14. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб во время выполнения боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
      15. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный участвовал в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
      16. Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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