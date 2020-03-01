Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный, много раненых
С начала суток, 1 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе пророссийские боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский защитник погиб, шестеро получили ранения.
Противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметра, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Стоит знать: С начала года на Донбассе погибли 16 военных: поименный список
Три обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- вблизи населенного пункта Пески – из миномета калибра 82 миллиметров противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
- вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса.
Отметим, что сегодня председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о гибели на Донбассе 33-летнего военного из Львовской области Игоря Гавриляка. Он служил в 72-й Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!
В целом пророссийские боевики потратили уже более 1350 боеприпасов. С начала 2020 года Украина на войне потеряла 16 героев.
Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список
- Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
- Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
- Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
- Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
- Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
- Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
- Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
- Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
- Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
- Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
- Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
- Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
- Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
- Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб во время выполнения боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
- Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный участвовал в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
- Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала