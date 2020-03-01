Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ: погиб украинский военный, много раненых

С начала суток, 1 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе пророссийские боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский защитник погиб, шестеро получили ранения.

Противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметра, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Три обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи населенного пункта Пески – из миномета калибра 82 миллиметров противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса.

Отметим, что сегодня председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о гибели на Донбассе 33-летнего военного из Львовской области Игоря Гавриляка. Он служил в 72-й Отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!

В целом пророссийские боевики потратили уже более 1350 боеприпасов. С начала 2020 года Украина на войне потеряла 16 героев.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала