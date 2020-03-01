Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий, багато поранених
З початку доби, 1 березня, у зоні проведення ООС на Донбасі проросійські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Один український захисник загинув, шестеро отримали поранення.
Противник застосовував заборонені Мінську домовленостями міномети калібру 82 міліметра, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Варто знати: З початку року на Донбасі загинули 16 військових: поіменний список
Три обстріли зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 міліметрів противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:
- поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу.
Що відомо про обставини обстрілу українських військових
Сьогодні голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про загибель на Донбасі 33-річного військового зі Львівщини Ігоря Гавриляка. Він служив у 72-ій Окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
Поблизу населеного пункту Нижньотепле бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс до автомобіля з українськими військовими, які везли продукти до своїх позицій. У штабі ООС зазначили, що враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил РФ, а не поспіхом навчена цивільна людина.
Військові уточнили, що усіх поранених військових доставили до медичних закладів та надали їм допомогу.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!
Загалом проросійські бойовики витратили уже більше 1350 боєприпасів. З початку 2020 року Україна на війні втратила 16 героїв.
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
- Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
- Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
- Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
- Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
- Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
- Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
- Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
- Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
- Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
- Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
- Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
- Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
- Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
- Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
- Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
- Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу