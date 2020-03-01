Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий, багато поранених

З початку доби, 1 березня, у зоні проведення ООС на Донбасі проросійські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях. Один український захисник загинув, шестеро отримали поранення.

Противник застосовував заборонені Мінську домовленостями міномети калібру 82 міліметра, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Три обстріли зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 міліметрів противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу.

Що відомо про обставини обстрілу українських військових

Сьогодні голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив про загибель на Донбасі 33-річного військового зі Львівщини Ігоря Гавриляка. Він служив у 72-ій Окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Поблизу населеного пункту Нижньотепле бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс до автомобіля з українськими військовими, які везли продукти до своїх позицій. У штабі ООС зазначили, що враховуючи те, що відстань до автомобіля українських військових становила близько 3500 метрів, цілком ймовірно, що прицільний вогонь на ураження по ньому вів підготовлений оператор-навідник ПТРК збройних сил РФ, а не поспіхом навчена цивільна людина.

Військові уточнили, що усіх поранених військових доставили до медичних закладів та надали їм допомогу.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

Загалом проросійські бойовики витратили уже більше 1350 боєприпасів. З початку 2020 року Україна на війні втратила 16 героїв.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу