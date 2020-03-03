Прокуратура почала розслідування через обстріл авто українських військових: фото
Проросійські бойовики 1 березня обстріляли автомобіль українських військових, які везли продукти на свої позиції. Тоді загинув 33-річний військовий зі Львівщини Ігор Гавриляк, ще 4 – отримали поранення. Правоохоронці почали розслідувати факт обстрілу.
Вогонь відкрили з протитанкової керованої ракети, повідомили у пресслужбі прокуратури.
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Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу.
Проросійські бойовики обстріляли авто 1 березня/ Фото пресслужби прокуратури
У безпосередній близькості від місця обстрілу розташовані житлові будинки цивільного населення. У прокуратурі запевняють, що противник про це добре знав.
Авто після обстрілу/ Фото пресслужби прокуратури
Правоохоронці вилучили з місця події елементи ракети та транспортний засіб, які направлять на експертизи. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження, розслідування триває.
Детальніше про обстріл 1 березня: Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий, багато поранених
Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики постійно ігнорують усі домовленості та обстрілюють позиції ООС. Від початку 2020 року Україна вже втратила 16 героїв – поіменний список загиблих військових тут.
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