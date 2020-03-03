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      Прокуратура почала розслідування через обстріл авто українських військових: фото

      - Читать новость на русском
      Проросійські бойовики 1 березня обстріляли автомобіля українських військових / lug.gp.gov.ua

      Проросійські бойовики 1 березня обстріляли автомобіль українських військових, які везли продукти на свої позиції. Тоді загинув 33-річний військовий зі Львівщини Ігор Гавриляк, ще 4 – отримали поранення. Правоохоронці почали розслідувати факт обстрілу.

      Вогонь відкрили з протитанкової керованої ракети, повідомили у пресслужбі прокуратури.

      Зверніть увагу: Окупанти підступно обстріляли Донбас: є травмовані, поранено місцеву мешканку

      Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу.

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      Проросійські бойовики обстріляли авто 1 березня/ Фото пресслужби прокуратури

      У безпосередній близькості від місця обстрілу розташовані житлові будинки цивільного населення. У прокуратурі запевняють, що противник про це добре знав.

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      Авто після обстрілу/ Фото пресслужби прокуратури

      Правоохоронці вилучили з місця події елементи ракети та транспортний засіб, які направлять на експертизи. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження, розслідування триває.

      Детальніше про обстріл 1 березня: Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ: загинув український військовий, багато поранених

      Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики постійно ігнорують усі домовленості та обстрілюють позиції ООС. Від початку 2020 року Україна вже втратила 16 героїв – поіменний список загиблих військових тут.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Постраждалі Жертви Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Київська прокуратура Кримінальні новини Новини Донецька Новини Луганська Війна на Донбасі
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