Прокуратура почала розслідування через обстріл авто українських військових: фото

Проросійські бойовики 1 березня обстріляли автомобіль українських військових, які везли продукти на свої позиції. Тоді загинув 33-річний військовий зі Львівщини Ігор Гавриляк, ще 4 – отримали поранення. Правоохоронці почали розслідувати факт обстрілу.

Вогонь відкрили з протитанкової керованої ракети, повідомили у пресслужбі прокуратури.

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Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу.



Проросійські бойовики обстріляли авто 1 березня/ Фото пресслужби прокуратури

У безпосередній близькості від місця обстрілу розташовані житлові будинки цивільного населення. У прокуратурі запевняють, що противник про це добре знав.



Авто після обстрілу/ Фото пресслужби прокуратури

Правоохоронці вилучили з місця події елементи ракети та транспортний засіб, які направлять на експертизи. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження, розслідування триває.

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