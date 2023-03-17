Есть достаточно оснований для ареста Путина, – главный прокурор МКС

Есть убедительные доказательства того, что президент России Владимир Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

В ходе расследования подтвердили случаи депортации не менее сотен детей. Оккупанты вывозили их из детских домов и интернатов. Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Важно Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Многие из этих детей были переданы на усыновление в Россию. Указ Путина даже изменил законодательство с целью ускорения предоставления российского гражданства, что облегчило их усыновление российскими семьями.

Прокурор подчеркнул, что виновных нужно наказать

Хан отметил, что на основании доказательств, собранных его Офисом, Палата предварительного производства подтвердила, что существуют достаточные основания считать, что президент Путин и госпожа Львова-Белова несут уголовную ответственность за незаконную депортацию и перемещение украинских детей. В момент депортации они находились под защитой Четвертой Женевской конвенции.

Прокурор подчеркнул, что нужно обеспечить, чтобы виновных привлекли к ответственности, а детей вернули в свои семьи.

Мы не можем допустить, чтобы с детьми обращались так, будто они являются военной добычей,

– сказал Хан.

Он добавил, что будут представлять дальнейшие ходатайства о выдаче ордеров на арест, когда этого потребуют доказательства.