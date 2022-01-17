Прокуроры просят для Порошенко арест с возможностью залога в 1 миллиард гривен

В Печерском суде продолжается заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в "угольном деле". Прокуроры требуют арест политика с возможностью залога в размере 1 миллиард гривен

Такое ходатайство прокуроры озвучили в зале суда. Также обвинение предлагает наложить на Петра Порошенко ряд процессуальных обязательств.

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Какие обязательства просят наложить на Порошенко

Прокуроры просят суд обязать Петра Порошенко являться по первому требованию следователей. При наличии веской причины не прийти, политик должен заблаговременно уведомлять правоохранителей.

Без разрешения следователей Порошенко просят не выпускать за пределы Киева и Киевской области. На политика просят наложить обязательство об уведомлении в изменении места жительства и сдать следователям паспорта.

Кроме того, прокуроры просят суд одеть на Петра Порошенко электронный браслет.

"Угольное дело": главное

20 декабря 2021 года пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и финансировании терроризма из-за торговли с боевиками.

Петр Порошенко сразу же вылетел заграницу. По данным ГБР, политик купил билет в день вылета.

По данным следствия, во время пребывания на высшем государственном посту Петр Порошенко в 2014 и 2015 годах использовал свое служебное положение для блокирования поставок угля из ЮАР. Зато по требованию высшего российского руководства Порошенко мог подписать договор с боевиками о торговле углем.

6 января суд арестовал все имущество Порошенко.

Пятый президент вернулся в Украину 17 января. В аэропорту "Жуляны" его встретили сторонники, после этого политик с адвокатами поехали в суд.

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