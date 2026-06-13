Остальное на втором плане, – американист раскрыла главную политическую цель Трампа

В Соединенных Штатах 3 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Учитывая это, американскому президенту сейчас важно демонстрировать не только активную деятельность во всех направлениях, как он это и делает, но и ее результаты.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, подчеркнув, что в настоящее время из уст Трампа звучит много заявлений, но мало достижений именно по тем темам, о которых он говорил в своей предвыборной кампании.

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Какую тему Трампу не удастся перекрыть другими событиями?

Да, Соединенные Штаты добились возвращения израильских заложников, более-менее наблюдается прекращение огня с Ираном, но война в Европе до сих пор не завершена, а что касается Ирана – нет продвижения в вопросе ограничения его ядерной программы. Все это вызывает много вопросов, поэтому Трампу, чей рейтинг сейчас невысок, нужно демонстрировать американскому обществу реальные результаты своей политики.

Полное интервью Филиппенко: смотрите в видео

Говоря о промежуточных выборах, у Трампа, как отметила американист, будет много поводов для фейерверка: в США проходит чемпионат мира по футболу, 14 июня – его 80-й день рождения, и по этому случаю пройдут бои UFC, а 4 июля Соединенные Штаты будут отмечать 250 лет независимости.

Многое будет происходить, но это все не перекроет главный вопрос повестки дня американцев – стоимость бензина,

– озвучила Филиппенко.

Сейчас, по ее словам, цены в США катастрофические. Если сравнивать с Европой, кажется, что они ниже, но важно учитывать, что американцы чаще заправляются и ежемесячно потребляют большой объем горючего.

Поэтому для Трампа это первоочередной вопрос, остальное – на втором плане. Сегодня для него главное – договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива,

– пояснила Филипенко.

Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном

Напомним, ранее сообщалось, что президент США заявил, что вскоре может быть подписано соглашение о мирном урегулировании войны между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, подготовка документов находится на финальной стадии. Трамп не исключает, что их подписание может состояться в эти выходные в Европе (вероятно, в Женеве), где будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Венс.

В соглашении, в частности, предусматривается открытие Ормузского пролива в течение месяца, взамен будут ослаблены санкции против Ирана. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела этой страны и вывести своих военных из районов вблизи нее. Указывается, что Вашингтон должен представить план реконструкции Ирана на сумму 300 миллиардов долларов.

Планируется определить 60-дневный период для переговоров с целью достижения договоренности по ядерной программе Ирана и полной отмены санкций США. В течение этого времени Соединенные Штаты не должны усиливать свое военное присутствие вокруг Ирана и вводить новые санкции в отношении страны.