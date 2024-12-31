Уволенные главы ОВА Пронин и Кравченко получили новые должности
31 декабря 2024, 11:04Читати новину українською
Президент уволил глав Киевской и Полтавской ОГА. Стало известно, что они получили новые должности.
30 декабря Владимир Зеленский уволил глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина, передает 24 Канал.
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Кабинетом министров назначен:
- Пронина Филиппа Евгеньевича Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины;
- Кравченко Руслана Андреевича Председателем Государственной налоговой службы Украины.