Уволенные главы ОВА Пронин и Кравченко получили новые должности

31 декабря 2024, 11:04
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Автор: Анастасия Колесникова

Президент уволил глав Киевской и Полтавской ОГА. Стало известно, что они получили новые должности.

30 декабря Владимир Зеленский уволил глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина, передает 24 Канал.

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Кабинетом министров назначен:

  • Пронина Филиппа Евгеньевича Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины;
  • Кравченко Руслана Андреевича Председателем Государственной налоговой службы Украины.