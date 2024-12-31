30 грудня Володимир Зеленський звільнив голів Київської ОВА Руслана Кравченка та Полтавської ОВА Філіпа Проніна, передає 24 Канал із посиланням на представника уряду у Раді Тараса Мельничука.

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Ким тепер працюватимуть Кравченко і Пронін

Руслан Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію з квітня 2023 року.

31 грудня Кабмін призначив його головою Державної податкової служби України.

Філіп Пронін був керівником ОВА на Полтавщині з вересня 2024 року. Тепер уряд довірив йому очолювати Державну службу фінансового моніторингу України. Попередньо з цієї посади було звільнено Ігоря Черкаського.