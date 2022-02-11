Цього тижня скелети з шаф посипалися у словацькому парламенті. Поки глава МЗС Словаччини Іван Корчок перебував з візитом в Україні.

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Ультраправий депутат під час засідання не вигадав нічого кращого, як осквернити прапор України. І вибрав для цього найкращий час – коли наша держава перебуває в епіцентрі світової дипломатії.



У Словаччині депутат облив український прапор водою / Фото Topky

Ситуація мала місце під час обговорення в тамтешньому парламенті нового оборонного договору зі США та підтримки України, деякі депутати вирішили показати прихильність нашій державі та розгорнули синьо-жовтий стяг.

Після чого, проросійські обранці заблокували трибуну та облили український прапор водою.

Іван Корчок за такі дії колег перед нашим відомством звісно вибачився. Але каже, коли повернеться, їм доведеться поговорити. Бо подіям передувало кілька тижнів істерик і залякувань людей через договори про оборону з США.

Скандал з фінським депутатом

Не обійшлось одними вибаченнями в історії вже фінського депутата. Поки нам намагаються нав'язати "фінляндизацію" – цей термін існує, ще з часів холодної війни і взаємовідносин СРСР та Фінляндії. Для нас він означає – обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого слабшого сусіда.

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І саме цю "фінляндизацію" Еммануель Макрон спочатку запропонував розглядали для України, як можливий варіант розв'язання питань. Але потім, після прильоту в Київ, він сказав, що ми його не правильно зрозуміли.

Що ж, якщо не було, то і обговорювати немає чого. Тому повернемось до самої Фінляндії. Бо там керівник парламентського комітету з закордонних справ подав у відставку. А через що?

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А через твіт, у якому написав, що Україна не може стати членом НАТО. Отак от він подумав і вирішив цю свою думку всім нам повідомити. Але потім передумав і твіт свій швиденько видалив. Проте скриншоти, як відомо, не горять.



Фінський політик заявив, що Україні не місце в НАТО / Скриншот ASPI

Пізніше він у нас вже перепрошував і казав, що підтримує суверенітет України, але від відставки його це не врятувало.

Жиріновський у лікарні

Не у відставку, а лише на лікарняне ліжко забрали іншого одіозного персонажа Володимира Жиріновського. Потрапив він туди нібито з COVID-19 і з ураженням 75% легень.

Значить не дарма Путін так боїться цієї хвороби і нікого ближче ніж на 10 метрів до себе не підпускає. Бо якщо Жириновський захворів, який вакцинувався від COVID-19, як він вже казав 8 разів, то значить довіряти російському "супутнику" точно не варто.

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Володимир Вольфович, не підведіть нас і наші сподівання. Але ми ж не можемо просто сидіти і чекати на новини з лікарні.

Росія за спинами НАТО створює небезпеку

Тому переходимо до новин з-за кордону. Бо в Альянсі знову заговорили про ризик нового російського вторгнення в Україну.

Таку думку висловив зокрема генсек НАТО. Крім того, Єнс Столтенберг підкреслив, що не може бути сумніву, що саме Росія є агресором. Бо вже окупувала Крим і контролює частину Донбасу.

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А Україна, як жертва агресії, має повне право на самозахист. У якому союзники мають їй допомогти.

І ось тут у вас може виникнути логічне питання – "а звідки розмови про новий ризик?". Буквально кілька днів тому Макрон говорив з Путіним і мав щось вирішити. Мав, але, як бачимо, не вирішив.

Росія направить відразу 3 військові кораблі до Чорного моря, а потім ще 3. До речі, вона оголосила і про навчання, для яких нібито ті військові кораблі у Чорне море і загнали.

Поки господар Єлисейського палацу летів на зустріч з канцлером Німеччини та президентом Польщі у Берліні. І поки вони там обговорювали безпеку і як змусити Росію відвести свої війська від України дипломатичних шляхом.

Росія за їх спинами, як завжди, створювала небезпеку і посилювала свою присутність у Чорному морі.

Важіль впливу на Росію

Наступним, хто спробує зупинити війну буде вже німецький канцлер Олаф Шольц, але спочатку відвідає Київ. До речі, це буде його перший візит в Україну на посаді.



У Олафа Шольца може вийти домовитись з Путіним / Фото Getty Images

Потім німецький канцлер відправиться до Москви. На чергові перемовини з Путіним. От у нього може і вийти, бо ключ від газопроводу "Північний потік-2" є саме у Німеччині. І вони його не повернуть, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Принаймні нас у тому запевнив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл. Чому Макконнелл? Бо сам Шольц від відповіді кілька разів ухилявся.

На превентивні заходи можемо не розраховувати, це вже коментар з Білого дому. Там "Північний потік-2" вважають важелем впливу на Росію і на її дії, тому не поспішають за нього хапатися.

А ми не поспішаємо у це вірити. Бо у будь-якій ситуації ми звісно розраховуємо на партнерів, але покладаємо надію виключно на самих себе.

Українські військові навчання

Саме тому на тлі постійних загроз з боку наших недружніх сусідів, українські військові вирішили провести й собі масові протитанкові навчання "Заметіль-2022".

До тренувань залучили інженерні, танкові підрозділи, а також протитанкову артилерію. Навчання проходять відразу на кількох полігонах бойової підготовки. І саме на них наші бійці відточують майстерність давати відсіч умовному противнику.

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При цьому, якими б "умовними" не були наші навчання, командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що у нас вже є досвід Антитерористичної операції та операції "Об'єднаних сил".

Це показало, що танки є однією з основ наступальної операції, тому такі навчання дуже важливі для української армії.