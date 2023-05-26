Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко. Он отметил, что в случае форс-мажора российская пропаганда "плывет" и становится бессильной.

Читайте также Самый опасный дурак в мире: почему Путин никак не отреагировал на события в Белгороде

Пропаганда посыпалась

Российская пропаганда совсем не готова к нестандартным ситуациям. Яркий пример тому наступление российских добровольцев, харьковский прорыв ВСУ и многие другие события, имеющие негативные последствия для России.

В этот момент информационная машина начинает плыть,

– отметил Денисенко.

Когда бойцы РДК и легиона "Свобода России" 22 мая пересекли российскую границу, в информационном пространстве России наступила тишина. Пропагандистам запретили "освещать" эти события.

Однако впоследствии новости начали пробиваться и, судя по всему, было принято решение говорить, потому что скрывать информацию дальше невозможно. У российской пропаганды не было месседжей, понимания и отлаженных процессов.

"Они даже не придумывали мальчика Федора, как это было в прошлый раз. Который сначала был девочкой, тогда мальчиком, а потом спас целую деревню", – сказал руководитель Украинского института будущего.

Обратите внимание! В марте российская пропаганда придумала историю о 10-летнем Федоре из Брянской области, который якобы пострадал во время атаки "украинской ДРГ". По версии российских СМИ, парень ехал в школу в автобусе и в этот момент по нему открыли огонь. Он увидел, что водитель дядя Леонид уже мертв, поэтому решил "мужественно взять все в свои руки". Школьник вывел из автомобиля двух испуганных школьниц и призвал их убегать.

Впоследствии выяснилось, что в тот день в Брянской области было дистанционное обучение.

В чем слабость пропагандистской машины Кремля: смотрите видео

Среагировать постфактум

Информационно Россия смогла отреагировать только постфактум. Пропагандисты настолько идиотически "доносили информацию", что даже россияне стали их высмеивать.

Я имею в виду пресс-конференцию Сергея Шойгу о 70 убитых и ни одного показанного трупа. Россияне также высмеяли историю о "только вымытых" БТР, которые выставили для съемки,

– подчеркнул Денисенко.

Какая ситуация в приграничных областях России: коротко