Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его мнению, Владимира Путина мало интересуют события в Белгороде. Больше внимания он уделяет войне в Украине.

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"Реакции не будет"

Ночью 22 мая массово начали поступать сообщения о странных событиях на территории. Белгородской области. Впоследствии Российский добровольческий батальон и Легион "Свободы России" объявил об "освобождении" приграничных с Украиной территорий от путинского режима.

Российские власти не спешили с ответом на все события у приграничных територий. Сам Владимир Путин и словом не обмолвился об "освобождении" Белгородщины и смежных российских областей.

Человек, начавший 24 февраля 2022 года войну с великим европейским государством – это самый опасный дурак на планете. Он неадекватен, лишен эмпатии и человеческих чувств. Ему плевать на Белгород и белгородцев. Он понимает, что от каких-то проблем в Белгороде его власть не пошатнется.

– отметил Игорь Яковенко.

Однако Путина больше интересует война в Украине, поскольку от ее завершения зависит его престиж. Хотя диктатор уже потерял последние капли уважения, после освобождения оккупированных территорий, особенно Крыма, его империя и власть начнет трещать по швам.

"Он же не обещал защиту жителям Белгорода, начиная вторжение. Он обещал что-то там сделать с Украиной. Вот он и пытается сделать то "хоть что-то". А что касается Белгорода, то, думаю, никакой реакции и не будет", – подчеркнул журналист.

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Россия продолжает придумывать байки и отмалчиваться

В информационном пространстве России создали видимость, будто все в порядке и ничего необычного не произошло. Да, кто-то пересек границы, но их уже "уничтожили". Те, кого не успели "ликвидировать", вроде бы сбежали в Украину. Но вообще, так, конечно, всех "уничтожили". Потерь, как заявляют в России, нет.

Обратите внимание! Российские пропагандисты заявляли об уничтожении 70 диверсантов, 4 БМП, 5 пикапов. В то же время добровольцы РДК и "Свободы России" заявили, что на самом деле у них 2 погибших и 10 раненых. Кроме того, партизаны затрофеили технику россиян и взяли пленных.

Вероятно, в ближайшее время будет заседание Совбеза. Владимир Путин может снова говорить какие-то маразматические вещи о "несуществующей Украине" и войне с "англосаксами". Собственно, ответ российского диктатора на все непредсказуемые события именно такой.

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