Про це 24 Каналу розповів керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Він зазначив, що у разі форс-мажору російська пропаганда "пливе" і стає безсильною.
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Пропаганда посипалась
Російська пропаганда зовсім не готова до нестандартних ситуацій. Яскравий приклад тому наступ російських добровольців, харківський прорив ЗСУ та багато інших подій, які мають негативні наслідки для Росії.
В цей момент інформаційна машина починає пливти,
– зазначив Денисенко.
Коли бійці РДК та легіону "Свобода Росії" 22 травня перетнули російський кордон, в інформаційному просторі Росії настала тиша. Пропагандистам заборонили "висвітлювати" ці події.
Однак згодом новини почали пробивалися і, судячи з усього, було прийняте рішення говорити, бо приховати інформацію далі неможливо. У російської пропаганди не було меседжів, розуміння і налагоджених процесів.
"Вони навіть не вигадували хлопчика Фьодора, як це було минулого разу. Який спочатку був дівчинкою, тоді хлопчиком, а потім врятував ціле село", – сказав керівник Українського інституту майбутнього.
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Зреагувати постфактум
Інформаційно Росія змогла зреагувати тільки постфактум. Пропагандисти настільки ідіотично "доносили інформацію", що навіть росіяни почали їх висміювати.
Я маю на увазі пресконференцію Сєргєя Шойгу про 70 убитих і жодного показаного трупа. Росіяни також висміяли історію про "щойно помиті" БТР, які виставили для зйомки,
– наголосив Денисенко.
Яка ситуація в прикордонних областях Росії: коротко
- 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" перетнули кордон Росії з метою звільнення територій від путінського режиму. Під час військової операції на території Бєлгородської області російські добровольці зайшли вглиб Росії на 42 квадратні кілометри.
- "Звільнення" російських областей – це виключно ініціатива росіян. Інформацію підтвердили самі добровольці. Командир РДК з позивним "Вайт Рекс" заявив, що операція проходила незалежно від України.
- Після кількаденної операції 24 травня бійці вийшли з Бєлгородщини. Вони повідомили, що з 22 травня по 24 травня бійці легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу втратили 2 людини загиблими та 10 пораненими.