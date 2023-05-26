Про це 24 Каналу розповів керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Він зазначив, що у разі форс-мажору російська пропаганда "пливе" і стає безсильною.

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Пропаганда посипалась

Російська пропаганда зовсім не готова до нестандартних ситуацій. Яскравий приклад тому наступ російських добровольців, харківський прорив ЗСУ та багато інших подій, які мають негативні наслідки для Росії.

В цей момент інформаційна машина починає пливти,

– зазначив Денисенко.

Коли бійці РДК та легіону "Свобода Росії" 22 травня перетнули російський кордон, в інформаційному просторі Росії настала тиша. Пропагандистам заборонили "висвітлювати" ці події.

Однак згодом новини почали пробивалися і, судячи з усього, було прийняте рішення говорити, бо приховати інформацію далі неможливо. У російської пропаганди не було меседжів, розуміння і налагоджених процесів.

"Вони навіть не вигадували хлопчика Фьодора, як це було минулого разу. Який спочатку був дівчинкою, тоді хлопчиком, а потім врятував ціле село", – сказав керівник Українського інституту майбутнього.

Зверніть увагу! У березні російська пропаганда вигадала історію про 10-річного Фьодора з Брянської області, який нібито постраждав під час атаки "української ДРГ". За версією російських ЗМІ, хлопець їхав до школи в автобусі й у цей момент по ньому відкрили вогонь. Він побачив, що водій дядько Леонід уже мертвий, тож вирішив "мужньо взяти все у свої руки". Школяр вивів з автівки двох наляканих школярок і закликав їх втікати.

Згодом з'ясувалось, що у той день у Брянській області було дистанційне навчання.

У чому слабкість пропагандистської машини Кремля: дивіться відео

Зреагувати постфактум

Інформаційно Росія змогла зреагувати тільки постфактум. Пропагандисти настільки ідіотично "доносили інформацію", що навіть росіяни почали їх висміювати.

Я маю на увазі пресконференцію Сєргєя Шойгу про 70 убитих і жодного показаного трупа. Росіяни також висміяли історію про "щойно помиті" БТР, які виставили для зйомки,

– наголосив Денисенко.

Яка ситуація в прикордонних областях Росії: коротко