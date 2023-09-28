Украина "будет бомбить" Иран, Сирию и Россию дальнобойными ракетами Запада: новый фейк россиян
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты распространяют в сети информацию, что Украина якобы требует у западных партнеров дальнобойных ракет, чтобы "бить по России, Ирану и Сирии". Однако такие сообщения являются фейковыми.
Этот вброс распространил анонимный российский телеграм-канал, являющийся "авторитетом" среди граждан страны-агрессорки. В конце концов само сообщение является манипуляторным и не имеет никакого доказательства правдивости изложенной информации.
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Что известно о новом фейке, который распространяют оккупанты
В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропагандистский телеграм-канал якобы со ссылкой на британскую газету The Guardian распространяют информацию, которую Украина попросила у западных партнеров ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России.
В оригинале статьи автор рассказывает о процессе производства и закупки дронов Россией, а также цитирует вроде бы секретный документ, согласно чему среди возможных предложений "со стороны западных союзников Украины, от которых они, вероятно, отказались бы", есть "ракетные удары по заводам с производства этих БПЛА в Иране, Сирии и России",
– отметили фактчекеры.
Также в публикации говорится, что такие удары вроде бы "могут осуществляться Силами обороны Украины при предоставлении партнерами необходимых средств поражения". Однако такие факты являются лишь предположениями и не имеют никакого основания за собой.
В конце Центра противодействия дезинформации призвали граждан доверять только проверенным и обоснованным заявлениям со стороны медиа.
Украина передала партнерам секретный отчет о деталях в "Шахедах"
- Журналисты издания The Guardian рассказали, что украинские власти передали партнерам из "Большой семерки" секретный отчет, в котором отмечено, что во вражеских беспилотниках имеющиеся европейские детали и комплектование.
- В документе написано, что в иранском дроне Shahed-131 нашли 52 европейских электрических компонента, а у модели Shahed-136 – 57 компонентов. Более того, поставки осуществляют компании из таких стран, как США, Швейцария, Нидерланды, Германия, Канада, Япония и Польша.
- Следует отметить, что Украина не делала никаких предположений о возможном нарушении санкций западными компаниями против Ирана. В то же время подчеркивают, что иранская сторона смогла найти выход и поставлять комплектование серым импортом.