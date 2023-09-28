Украина "будет бомбить" Иран, Сирию и Россию дальнобойными ракетами Запада: новый фейк россиян

Российские пропагандисты распространяют в сети информацию, что Украина якобы требует у западных партнеров дальнобойных ракет, чтобы "бить по России, Ирану и Сирии". Однако такие сообщения являются фейковыми.

Этот вброс распространил анонимный российский телеграм-канал, являющийся "авторитетом" среди граждан страны-агрессорки. В конце концов само сообщение является манипуляторным и не имеет никакого доказательства правдивости изложенной информации.

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В Центре противодействия дезинформации отметили, что пропагандистский телеграм-канал якобы со ссылкой на британскую газету The Guardian распространяют информацию, которую Украина попросила у западных партнеров ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и России.

В оригинале статьи автор рассказывает о процессе производства и закупки дронов Россией, а также цитирует вроде бы секретный документ, согласно чему среди возможных предложений "со стороны западных союзников Украины, от которых они, вероятно, отказались бы", есть "ракетные удары по заводам с производства этих БПЛА в Иране, Сирии и России",

– отметили фактчекеры.

Также в публикации говорится, что такие удары вроде бы "могут осуществляться Силами обороны Украины при предоставлении партнерами необходимых средств поражения". Однако такие факты являются лишь предположениями и не имеют никакого основания за собой.

В конце Центра противодействия дезинформации призвали граждан доверять только проверенным и обоснованным заявлениям со стороны медиа.

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