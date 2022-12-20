Кто сделал из Путина воплощение архистратига Михаила и чем кончится дуэль Гиркина и Соловьева

В связи с происходящими стремительными событиями находится время только на вопросы, а на ответы уже не остается.

Острые вопросы

Например, бункерный фюрерок фактически осужден мировым сообществом за развязанную неспровоцированную войну, военные преступления и зверства на территории Украины. Дает ли это право Путину поступить в ЧВК "Вагнер" и потом претендовать на амнистию? Ведь зоны он пока не нюхал, под шконкой не ползал. Хотя погоняло "Моль" уже имеет. В общем, вопрос пока открыт. Как и скамья подсудимых в Гааге.

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Или еще один: хорошо ли, что наши ракетчики в Мелитополе ударом "Хаймарса" обнулили кучу командования 58 армией агрессора? Нет, конечно, то, что высокопоставленных оккупантов стало меньше – это отлично. Но не придут ли вместо них к командованию относительно умные? Потому что эти уничтоженные были откровенно тупыми. Организовали штаб у всех на виду, в дорогой гостинице – ресторан, бассейн, джакузи. Они из джакузи нас победить хотели. А теперь их останки можно складывать в краденную стиралку – и на родину.

США Украине противоракетный комплекс "Пэтриот" дают, а России дальнобойные ракеты "Зольфагар" Иран не дает. Это что, Иран больше опасается США, чем уважает Путина? Или Иран подло примкнул к тем, кто, как внезапно открыл кремлевский Песков, не любит Россию? Лучше бы путинский пресс-папье задался вопросом: а кто вообще способен любить и уважать наглую агрессивную невменяемую недоговороспособную страну с людоедским народом и маньячной властью?

Есть вопрос, который ставит в тупик даже кремлевское православие. Безмозглые тамошние пропагандисты распространяют брошюрки, что Путин – это земное воплощение архистратига Михаила, этакого победительного воителя. Но как он может быть Михаилом, если по паспорту он таки Владимир? Хотя не ахти стратегом он уже стал – когда начал немотивированную проигрышную войну против Украины. Значит ли это, что Путин намеревается постричься в монахи и, соответственно, поменять имя? Но ведь тогда он перестанет быть воплощением киевского князя Владимира Красно Солнышко? Вопросы, вопросы, вопросы…

Мрачное будущее для России

Вот еще. Военно-идиотические эксперты недоимперии долго придумывали, как подтвердить, что все у них "идет по плану". И придумали – мол, Россия наконец-то улеглась в свою излюбленную позицию – войну на истощение, в которой ей нет равных. Потому что Россия – большая. Ну да, динозавры тоже были большими и как оно им помогло?

Теперь вопрос: они что, намерены выиграть экономическую гонку у крупнейших экономик мира? Вопрос номер два: какой неисчерпаемый ресурс есть у России, кроме агрессивного варварства? Которое заключается в том, что взбесившаяся недоимперия хочет уничтожить весь цивилизованный мир, но при этом хочет пользоваться всеми благами цивилизации… Если бы варварство можно было преобразовать в энергию, то Россия засияла бы ярче солнца. Но пока они пытаются экспортировать свое варварство в Украину. Безуспешно.

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И наконец, вопрос вопросов, связанный с тем, что Гиркин вызвал на дуэль Соловьева. Дуэль пропагандистскую, разумеется, потому дуэлянты будут фехтовать на дерьмометах. А вопрос – не кто победит, нет. Вопрос: какое будущее может быть у страны, где за общественное признание сражаются увязшие в дерьме по пояс Гиркин с Соловьевым? А, и еще Навальный, который "Крым не бутерброд, нечего его туда-сюда перекладывать".

И вот это мрачное будущее мы недоимперии и обеспечим. Уже скоро. А пока реагируем на воздушные тревоги и экономим электричество – для светлых преобразований после победы.