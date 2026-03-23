24 Канал Новости Украины Россия использует смерть патриарха Филарета для масштабных инфоопераций, – SPRAVDI
23 марта, 18:07
Екатерина Попик
Основные тезисы
  • Российские медиа используют смерть патриарха Филарета для распространения дезинформации и языка ненависти против Украины.
  • Пропагандистские ресурсы распространяют фейковые нарративы о расколе в Украине и обвинения в терроризме.

Российские медиа активизировали кампанию дезинформации против Украины. Они используют смерть патриарха Филарета для распространения языка ненависти и фейков.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций (SPRAVDI).

Что известно о российских манипуляциях информацией?

20 – 21 марта российские ресурсы, связанные с информационными операциями (FIMI), значительно нарастили объемы дезинформации об Украине. По данным мониторинга, на примерно 115 таких платформах было опубликовано около 10,1 тысячи материалов – это в 1,7 раза больше, чем в легитимных медиа.

Одним из ключевых поводов для информационных атак стала тема якобы смерти патриарха Филарета. Российские источники использовали ее для распространения языка ненависти, а также продвижения фейковых нарративов о "расколе" в Украине и "преследовании христиан".

Кроме того, пропагандистские ресурсы активно распространяют бездоказательные обвинения Украины в "терроризме". В частности в контексте атак дронов и событий в Crocus City Hall.

Параллельно фиксируются попытки дискредитации дипломатических усилий Украины, в частности на фоне контактов с США. Российская сторона продвигает нарративы о "недоговороспособности" украинской власти и персонально президента Владимира Зеленского.

Также в медиапространстве распространяются месседжи о "несостоятельности" украинского государства, "внешнее управление" и якобы "раскол" среди партнеров Украины в Европейском Союзе и НАТО. Для этого используется, в частности, тема блокирования помощи Украине со стороны Венгрии.

Особое внимание пропагандисты уделяют манипуляциям вокруг войны на Ближнем Востоке, продвигая утверждение о возможном сокращении международной поддержки Украины.

Подобные информационные кампании являются частью системной стратегии России, направленной на подрыв доверия к Украине как внутри страны, так и на международном уровне.

Что известно о контроле над информационным пространством в России?

  • В России фиксируется рост внутренней напряженности, что проявляется в блокировании цифровых платформ и публичных конфликтах даже среди лояльных к Кремлю деятелей. Это может свидетельствовать о нестабильности политической системы и ее попытках реагировать на потенциальные угрозы.

  • Сейчас в России ограничивается доступ к свободному интернету, возникают перебои со связью и обсуждаются дальнейшие блокировки мессенджеров, в частности Telegram. Аналитики Института изучения войны считают, что такие меры являются частью стратегии Кремля для изоляции общества, сдерживания внутренней критики и подготовки к возможным непопулярным решениям, которые власть стремится контролировать в условиях роста рисков для режима.