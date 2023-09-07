Россия хочет создать "ментальную холодную войну" в Европе: какие средства она использует

Россия целенаправленно ведет гибридную войну для того, чтобы уменьшить общественную поддержку Украины. В частности, страна-террорист в агонии пытается ударить по сотрудничеству между Украиной и Польшей.

Россияне подло используют историю и давят на польское общество для того, чтобы наше государство не имело поддержки. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат "Слуги Народа" Олег Дунда.

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Россия бросает исторические мифы

Украинцы должны работать над этим вопросом, а не просто винить друг друга. Российская пропаганда продолжает работать и распространяет свои нарративы. Поэтому сейчас важно объяснить нашим друзьям полякам, что нужно жить будущими надеждами, угрозами, союзами и тому подобное.

Возникает новая угроза, ведь Россия пытается радикализировать западные общества. Она начинает вбрасывать разные исторические мифы, которые к фактам не имеют никакого отношения, пользуясь неосведомленностью общества. Например, во Франции это вопрос мигрантов и так называемого имперского прошлого,

– отметил народный депутат.

В Германии и Франции россияне уже готовят будущую "холодную" гражданскую войну. Если там будет такое радикальное сопротивление, то поддержки Украины станет еще меньше.

"Мы вынуждены брать лидерство в этих вопросах и объяснять, как с этим справиться. Это требует от украинской власти терпения, понимания и упорного труда", – рассказал Дунда.

Какие нарративы Россия распространяет в Германии и Франции: смотрите видео

Российская пропаганда в действии