Предатель стремоусов навязывал детям на Херсонщине роспропаганду: те реагировали красноречиво
Источник:телеграм Сергея Стерненко
Коллаборант стремоусов выступил перед детьми в Херсонской области с пропагандистской речью. Предатель Родины пытался навязать украинцам российские нарративы.
Однако дети реагировали на слова стремоусова довольно однозначно – над ним просто смеялись. В сети распространяется красноречивое видео.
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Детей заставили посетить пропагандистское мероприятие
Очевидно, что детей "загнали" на пропагандистскую лекцию насильно. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Мы видим, что многие дети опускают головы и прячут свои лица. Понятно, что они там находятся абсолютно вынужденно,
– уверяет он.
Кроме этого, многие из присутствующих смеются над речью стремоусова. "Это достаточно известный клоун. У него очень много абсурдных высказываний", – подчеркнул Хлань.
Он отметил, что ранее сами эфесбешники разрабатывали "бумажку" о том, что он своими действиями несет вред. "Совершенно недалекие, бездумные и глуповатые изречения, они во всех выступлениях стремоусова. Это такое качество коллаборантов. Любой здравомыслящий человек не пойдет на сотрудничество с оккупантами", – убежден он.
Известный городской сумасшедший
Депутат Херсонского облсовета подчеркнул, что в Херсонской области стремоусова никогда не уважали и не воспринимали серьезно. Это просто городской сумасшедший.
Если проанализировать его лексику, то можно найти высказывания о том, что скоро придут украинцы и будут есть ваших детей. Он совершенно серьезно это рассказывает,
– сказал Хлань.
Как стремоусову удалось собрать детей
Хлань подчеркнул, что коллаборанты в Херсонской области самостоятельно навешивают себе звания и должности. Иногда они сами в них путаются. Так, и стремоусов себя называет временно исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации, и елисеев.
"Иногда елисеев подписывается главой правительства Херсонской области, а иногда – временно исполняющим обязанности главы военно-гражданской администрации", – отметил депутат.
Впрочем, стремоусов все-таки является заместителем коллаборанта сальдо. "Согласно своей должности он может влиять и на свои "министерства", и "загонять" людей и детей, находящихся в безвыходной ситуации", – подытожил Хлань.
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