С 1 сентября 2026 года в российских и оккупированных украинских детских садах ввели специальный курс под названием "Добрые игры". Отныне идеологическая обработка малышей начинается еще задолго до первого школьного звонка.

Как сообщает Центр по противодействию дезинформации, это фактически аналог школьных пропагандистских уроков "Разговоры о важном", адаптированный для дошкольников. В соответствии с разработанными методическими рекомендациями воспитатели должны проводить идеологические беседы с детьми в возрасте от 5 лет.

Что предусматривают "добрые игры" для дошкольников?

Для каждой возрастной группы подготовлены отдельные темы и нарративы. Самым маленьким воспитанникам будут рассказывать об аннексированном Крыме как о прекрасном месте для отдыха. В то же время для детей в возрасте 5–6 лет уже продвигают культ Крымского моста, представляя его как "символ силы и единства".

Детям в возрасте 6–7 лет будут рассказывать об оккупации украинского полуострова как о "восстановлении исторической справедливости".

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что это наглядный пример тоталитарной системы, которая пытается полностью подчинить сознание человека с самых первых лет его жизни.

Детям начинают промывать мозги, только что они впервые сталкиваются с системой образования – прямо из детского сада,

– говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах на оккупированных территориях вводят обязательную военную подготовку. Кроме того, накануне нового учебного года Кремль подготовил методические материалы по привлечению оккупантов к проведению церемонии первого звонка.