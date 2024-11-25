По методичкам "Вагнера": в школах Симферополя детей учат правильно стрелять в живых людей

Российская пропаганда в Крыму вышла на новый уровень, обучая детей, как правильно стрелять в живых людей. Соответствующие методички уже получили школы Симферополя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на активистов движения "Желтая Лента".

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Методички "Вагнера" в Симферополе

Так, в движении сопротивления поделились материалами, которые используют в учебных заведениях оккупированного Крыма. Детям в школах выдают подробные инструкции, как стоит стрелять в живого человека.

Какие инструкции выдают детям в школах Крыма / фото "Желтая лента"

В Крыму выдают методички, как правильно стрелять по людям / фото "Желтая лента"

Активисты "Желтой ленты" отметили, что кроме этого, преподаватель объяснял, что "пленными заниматься муторно, лучше убивать их сразу".

"А потом возникают вопросы, почему в России так распространены случаи стрельбы в школах. Как может быть по другому, когда милитаризация детей превышает все рамки? Именно для этого мы оказываем сопротивление – чтобы украинских детей не учили со школьной парты, как убивать", – написали в движении сопротивления.