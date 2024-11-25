Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на активістів руху "Жовта Стрічка".

Дивіться також "Московські конвенції" замість Женевських: як Росія катує українців у полоні і чому світ ігнорує

Методички "Вагнера" у Сімферополі

Так, у русі опору поділилися матеріалами, які використовують у навчальних закладах окупованого Криму. Дітям у школах видають детальні інструкції, як варто стріляти у живу людину.

Які інструкції видають дітям у школах Криму / фото "Жовта стрічка"

У Криму видають методички, як правильно стріляти по людях / фото "Жовта стрічка"

Активісти "Жовтої стрічки" зауважили, що окрім цього, викладач пояснював, що "полоненими займатися муторно, краще вбивати їх одразу".

"А потім виникають питання, чому в Росії так розповсюджені випадки стрілянини у школах. Як може бути по іншому, коли мілітаризація дітей перевищує усі рамки? Саме для цього ми чинимо спротив – щоб українських дітей не вчили зі шкільної парти, як вбивати", – написали у русі опору.