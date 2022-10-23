Так, российский пропагандист Семен Пегов, называющий себя военным корреспондентом, получил ранение на Донбассе. Это произошло вскоре после того, как он опубликовал фото с главарем боевиков Денисом Пушилиным, поэтому сеть сразу разразилась шутками, пишет 24 канал.

К теме Мечтали об Одессе, а теперь "хотя бы Бахмут": эпическое видео печальных пропагандистов

Пегову делают операцию: что известно о состоянии пропагандиста

Приспешник оккупантов рассказал, что получил ранение под Донецком возле села Водяное от мины "лепесток".

Обратите внимание: В отличие от России Украина не использует "лепестки" – они запрещены Оттавской конвенцией с 1999 года. Украинская сторона уничтожила последние образцы еще до 2014 года. Так что из слов Пегова следует, что он пострадал от российской мины.

Оккупанты сразу эвакуировали и госпитализировали Пегова в так называемый "Республиканский травматологический центр Донецка". Ему нужна операция ноги, состояние пропагандиста оценивается как состояние средней степени тяжести.

Иронично, что Пегов пострадал от запретного оружия, которым террористы кошмарят мирных жителей временно оккупированного Донбасса. Карма работает.

Сеть разразилась шутками, а оккупанты уже оправдываются

В сети шутят, что пропагандист неудачно сыграл в футбол на Донбассе и теперь может ходить на руках. Также украинские "тролли" распространяют среди россиян теорию заговора, что в Пегова выстрелил Пушилин, сделавший с ним совместное фото. Самое интересное, что российские каналы на это отреагировали. Они начали оправдываться, что главарь боевиков покинул линию столкновения еще до того, как Пегов получил ранение.

Когда россияне оправдываются – пахнет жареным. Интересно, что даже если Пушилин его не подстрелил, он однозначно причастен к разбросанным на Донбассе "лепесткам", а следовательно и к ранению своего дружка.

Тем временем на пропагандистском канале Пегова уже залили его "крутой репортаж" с ранением. Там он засветил свою раненую ногу.

Как сеть реагирует на ранение Пегова:

Время идет быстро: только недавно смеялись над Гиркиным.

Недавно российские пропагандисты заявили, что террорист Игорь Гиркин якобы пошел воевать на войну против Украины.

Украинцы быстро организовали вознаграждение за сдачу Гиркина в плен в размере 150 тысяч долларов.

Впоследствии Гиркин опубликовал фото и сообщил, что уже на фронте. Однако оказалось, что это фото сделано в Ростовской области. Пользователи заметили, что линия фронта, очевидно, сильно сдвинулась.

К теме – в Энергодаре взорвалась гостиница с оккупантами: смотрите видео