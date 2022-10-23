Так, російський пропагандист Семен Пєгов, який називає себе військовим кореспондентом, зазнав поранення на Донбасі. Це сталося незадовго після того, як він опублікував фото з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним, тож мережа одразу вибухнула жартами, пише 24 канал.

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Пєгову роблять операцію: що відомо про стан пропагандиста

Посіпака окупантів розповів, що зазнав поранення під Донецьком біля села Водяне від міни "пелюстка".

Зверніть увагу: На відміну від Росії, Україна не використовує "пелюстки" – вони заборонені Оттавською конвенцією із 1999 року. Українська сторона знищила останні зразки ще до 2014 року. Тож зі слів Пєгова випливає, що він постраждав від російської міни.

Окупанти одразу евакуювали та госпіталізували Пєгова до так званого "Республіканського травматологічного центру Донецька". Йому потрібна операція ноги, стан пропагандиста оцінюють як стан середнього ступеня важкості.

Іронічно, що Пєгов постраждав від забороненої зброї, якою терористи кошмарять мирних жителів тимчасово окупованого Донбасу. Карма працює.

Мережа вибухнула жартами, а окупанти вже виправдовуються

У мережі жартують, що пропагандист невдало зіграв у футбол на Донбасі й тепер може ходити на руках. Також українські "тролі" поширюють серед росіян теорію змови, що в Пєгова вистрілив Пушилін, який зробив з ним спільне фото. Найцікавіше, що російські канали на це відреагували. Вони почали виправдовуватись, що ватажок бойовиків покинув лінію зіткнення ще до того, як Пєгов зазнав поранення.

Коли росіяни виправдовуються – пахне смаженим. Цікаво, що навіть якщо й Пушилін його не підстрелив, він однозначно причетний до розкиданих на Донбасі "пелюсток", а отже й до поранення свого дружка.

Тим часом на пропагандистському каналі Пєгова вже залили його "крутий репортаж" з пораненням. Там він засвітив свою поранену ногу.

Як мережа реагує на поранення Пєгова:

Час йде швидко: лише нещодавно сміялися з Гіркіна

Нещодавно російські пропагандисти заявили, що терорист Ігор Гіркін нібито пішов воювати на війну проти України.

Українці швиденько зібралися та організували винагороду за здачу Гіркіна у полон у розмірі 150 тисяч доларів.

Згодом Гіркін опублікував фото та повідомив, що вже на фронті. Проте виявилось, що це фото зроблене у Ростовській області. Користувачі зауважили, що лінія фронту, вочевидь, сильно посунулась.

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