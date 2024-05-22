Какой правды вы хотите?, – пропагандистку порвало в эфире из-за потерь России

Пропагандистка Юлия Витязева не справилась с эмоциями в эфире и заговорила о потерях России в войне. Возмутило женщину то, что население страны-агрессора хочет знать правду о ситуации на фронте и больше не доверяет пресс-релизам минобороны.

Витязева никак не могла понять, почему россиянам не нравятся официальные сводки, которые публикуют в России. По ее словам, в правде "нет ничего хорошего" и легче от нее не становится.

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Что наговорила пропагандистка

Сначала Витязева взялась убеждать россиян, что не надо давать повода украинцам радоваться и праздновать победу. Потому что они якобы и так первые в этом и обо всем узнают быстрее других.

Далее она обвинила россиян, которые хотят знать правду о потерях в "получении нездорового удовольствия". По мнению пропагандистки, никто не должен интересоваться тем, какой российский корабль или самолет был уничтожен. Ведь "ни машину, ни человека не вернуть".

Ну и что, когда вы узнаете информацию от какого-то блогера, то вам легче станет? Чего вы хотите? Какой правды?

– не сдержалась пропагандистка.

То есть если бы официальные пресс-релизы минобороны были правдивыми, то стало бы понятно, что у России дела на фронте совсем плохи.

Потом Витязева перешла к любимой теме россиян – истории. Начались традиционные для оккупантов аналогии со Второй мировой войной. Пропагандистка сказала, что в те годы "эти ваши блогеры и телеграммы были бы недопустимыми". И вообще неизвестно, победил бы СССР, если бы люди обо всем знали.

Потом она быстро исправилась и добавила, что победа наступила бы обязательно, но не в 1945 году, а позже. Вероятно, так Витязева уже готовит людей к тому, что никаких успехов в ближайшем будущем России ждать не стоит.

Женщина завершила свое "пламенное выступление" заверением, что государство якобы никого не оставит и всем поможет. Хотя рассказы родных участников так называемой "сво" свидетельствуют о совсем другом.

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