Об этом сообщают российские СМИ. В то же время российскую делегацию, которая прибыла вместе с Путиным в Китай, Лавров почему-то назвал "вежливыми людьми", передает 24 Канал.
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Лавров в прямом эфире сравнил Путина с "ишаком"
Журналист пропагандистского телеканала "Россия 1" задал вопрос прихвостню Путина Сергею Лаврову о предстоящих дискуссиях между лидерами России и Китая в неформальной обстановке. Лавров ответил, что он не знает конкретные темы, которые президент Путин и президент Си будут обсуждать во время личной встречи.
Знаете, как говорят на Востоке, гость – "ишак" хозяина. Все программы, конечно, зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту,
– сказал Лавров.
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По словам российского министра, все детали переговоров между Си и Путиным были согласованы по линии протокола, поэтому все "зависит от хозяев". Кроме того, Лавров сказал, что российская делегация – это "вежливые люди, тем более в гостях".
Путин приехал с визитом к Си Цзиньпину в Китай
- Российский диктатор Владимир Путин поздно вечером 15 мая прибыл в Китай. В Поднебесной президент страны-агрессора должен был встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
- Вместе с Путиным в Пекин приехали вице-премьеры и федеральные министры, включая нового министра обороны Белоусова, а также представители госкорпораций и губернаторы. В Пекине их встретила делегация китайских официальных лиц.
- Утром 16 мая Путин и Си Цзиньпин начали переговоры. Первым заявление сделал российский диктатор, который заявил, что Москва и Пекин наработали "солидный багаж практического сотрудничества". Также российский президент отметил, что КНР является главным партнером России в торгово-экономической сфере.
- В то же время лидер Китая заявил, что китайско-российские отношения "закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание меняющейся международной ситуацией". Си Цзиньпин добавил, что Китай планирует и дальше быть с Россией "добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами".